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Живот живёт своей жизнью? Эти странные симптомы могут говорить о синдроме, который есть у каждого десятого

4:00
Здоровье

Периодические боли, вздутие, то понос, то запор — кажется, организм ведёт себя как капризный подросток. Всё это может быть проявлением синдрома раздражённого кишечника (СРК), состояния, которое затрагивает от 10 до 15% взрослых по всему миру.

Запор кишечника
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запор кишечника

Несмотря на свою распространённость, это расстройство часто остаётся без должного внимания. Хотя волшебной таблетки от СРК не существует, изменить ситуацию можно — если знать как.

Что вызывает СРК и почему он так коварен

СРК чаще всего проявляется в раннем взрослом возрасте, но и пожилые не застрахованы. При этом диагностика бывает затруднительной: симптомы неспецифичны и могут меняться — от болей в животе до хронического вздутия и нарушений стула.

Особенность этого состояния — его тесная связь с нервной системой. Стресс, тревога и даже просто смена режима питания способны резко усилить симптомы.

Диета FODMAP: еда, которая меняет всё

Новейшие исследования показали: питание влияет на СРК сильнее, чем лекарства. Особенно эффективна диета с низким содержанием FODMAP — короткоферментируемых углеводов, вызывающих газообразование.

  • Улучшение состояния наблюдалось у 76% участников исследований.
  • Эта система исключает продукты, которые усиливают брожение в кишечнике, вызывая неприятные ощущения.

Примеры "разрешённых" продуктов:

  • Мясо, рыба, яйца

  • Рис, киноа, овсянка

  • Некоторые фрукты (ананас, клубника, виноград)

  • Овощи вроде картофеля, кабачков, баклажанов

  • Ореховое молоко, твёрдые сыры (чеддер, фета)

Диета строгая, но эффективная. Важно, чтобы подбор продуктов происходил совместно с диетологом, чтобы избежать дефицита питательных веществ.

Меньше еды — больше комфорта

Совет, проверенный временем: ешьте чаще, но меньше. Это снижает нагрузку на ЖКТ и помогает пище быстрее проходить по кишечнику, не вызывая лишнего раздражения.

Двигайся — и кишечник скажет спасибо

Физическая активность, даже умеренная — например, прогулка после ужина — стимулирует перистальтику и уменьшает симптомы СРК: газообразование, вздутие, запоры.

Согласно крупному исследованию, пожилые люди с низкой физической активностью чаще сталкиваются с СРК. Регулярная йога или упражнения на силу помогают сохранить мышечный тонус и избежать осложнений.

Успокой голову — и живот тоже успокоится

Связь между мозгом и кишечником реальна. Это не метафора — это нейрофизиология. Тревога усиливает симптомы, а они, в свою очередь, — тревогу. Порочный круг.

Методы вроде глубокого дыхания, медитации и релаксации помогают не хуже таблеток. Иногда ключ к здоровому кишечнику — это просто умение "отпустить ситуацию".

Когда ничего не помогает

Если даже после корректировки образа жизни симптомы не уходят, пора обратиться к врачу. Иногда требуется медикаментозная поддержка — но только в крайнем случае.

Особенно важно помнить: для пожилых людей сильнодействующие препараты (например, антидепрессанты или спазмолитики) могут нести побочные эффекты — от сонливости до проблем с памятью.

3 факта, которые стоит знать:

  1. СРК чаще диагностируют у женщин — возможно, из-за гормонального фона и повышенной чувствительности к стрессу.

  2. Упражнения улучшают моторику кишечника так же эффективно, как и слабительные.

  3. Мозг и кишечник "разговаривают" друг с другом — через блуждающий нерв. Поэтому психоэмоциональное состояние напрямую влияет на пищеварение.

Уточнения

Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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