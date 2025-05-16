Геймер не выходил из комнаты — и лишился способности держать голову прямо: как это случилось

Что может случиться, если слишком долго смотреть в экран телефона, не меняя позу? В Японии врачи столкнулись с тревожным случаем: 25-летний молодой человек, заядлый геймер, оказался не в силах держать голову прямо. Диагноз — Dropped Head Syndrome (синдром упавшей головы). Причина? Многочасовая игра на смартфоне в согнутой позе.
Молодой человек обратился к врачам, когда уже на протяжении полугода страдал от сильной боли в шее и постепенно терял способность поднимать голову. Ему стало трудно даже глотать пищу, что привело к заметной потере веса. Исследование показало: его мышцы-разгибатели шеи настолько ослабли от постоянного наклона головы вперёд, что не могли больше выполнять свою функцию.
Компьютерная томография выявила:
деформацию и нестабильность шейных позвонков,
образование рубцовой ткани в спинномозговом канале.
История пациента оказалась ещё более драматичной. В детстве он был активным ребёнком, но в подростковом возрасте подвергся сильному буллингу. Это привело к социальной изоляции — он бросил учёбу и почти не выходил из своей комнаты в течение нескольких лет. Всё свободное время молодой человек проводил, уткнувшись в экран телефона.
Часы, проведённые в непрерывной согнутой позе, сыграли фатальную роль: шейный отдел позвоночника начал деформироваться.
Врачи сначала попытались ограничиться мягкой терапией: назначили шейный воротник для поддержки головы. Однако пациент жаловался на онемение, и лечение пришлось прекратить. Тогда медики приняли решение о проведении серии операций:
удалили части позвонков и рубцовую ткань,
установили металлические крепления и винты для стабилизации и выравнивания шеи.
Через полгода после вмешательства пациент уже мог держать голову прямо. Через год на осмотре не обнаружено рецидивов.
Синдром упавшей головы — тяжёлое состояние, связанное с сильной слабостью мышц шеи. Он часто встречается при неврологических заболеваниях, таких как БАС (болезнь двигательного нейрона), но может быть вызван и другими причинами — от длительного неестественного положения головы до злоупотребления наркотиками.
Поза важнее, чем кажется: хронический наклон шеи может привести к опасным последствиям — не только боли, но и необратимым деформациям.
Синдром может развиться и у молодых: ранее он чаще фиксировался у пожилых, но в эпоху смартфонов риск переместился к молодёжи.
Аналогичный случай зафиксирован в Иране: 23-летний мужчина развил аналогичное расстройство после многолетнего приёма амфетаминов.
Японские медики подчеркивают: проблема становится всё более актуальной. Молодёжь проводит рекордное количество времени, глядя в экраны в согнутой позе. Если не менять положение тела и не давать мышцам отдых, последствия могут быть катастрофическими.
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