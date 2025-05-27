Почему в стрессе хочется сладкого — и как перестать заедать проблемы

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ты злишься, переживаешь, устала — и рука тянется к шоколадке? Ты не одна. По статистике, 86% взрослых во время стресса выбирают сладкое. Проблема в том, что "сахарная поддержка" даёт лишь краткий прилив энергии, за которым неизбежно следует спад — и желание ещё одной дозы.

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Почему тянет на сладкое

Причин может быть несколько — от стресса до нехватки витаминов. Вот самые частые:

Обезвоживание: мы часто путаем жажду с голодом. Попробуй сначала просто выпить воды.

мы часто путаем жажду с голодом. Попробуй сначала просто выпить воды. Нехватка витаминов: магний, цинк, хром, кальций — их дефицит может вызывать желание съесть сладкое.

магний, цинк, хром, кальций — их дефицит может вызывать желание съесть сладкое. Стресс: кортизол заставляет нас искать "срочную радость", а сахар запускает выработку дофамина.

кортизол заставляет нас искать "срочную радость", а сахар запускает выработку дофамина. Гормональные колебания: особенно в определённые дни цикла, когда растёт уровень эстрадиола.

особенно в определённые дни цикла, когда растёт уровень эстрадиола. Несбалансированный рацион: простые углеводы быстро вызывают голод и запускают сахарные качели.

К тому же, избыток добавленного сахара — это риск ожирения, проблем с печенью, сердцем, мозгом и даже раком. А между прочим, одна банка газировки может содержать до 9 чайных ложек сахара. В день — не больше 8-12.

Что есть вместо конфет

Если хочется сладкого, важно не ругать себя, а дать телу то, что оно действительно хочет — питание и спокойствие. Вот продукты, которые помогут сократить тягу к сахару:

Ягоды: сладкие, но с низким гликемическим индексом. В них много воды и клетчатки.

сладкие, но с низким гликемическим индексом. В них много воды и клетчатки. Яйца: белок и насыщение — всё, что нужно для борьбы с ложным голодом.

белок и насыщение — всё, что нужно для борьбы с ложным голодом. Авокадо: жиры + клетчатка = сытость без резких скачков сахара.

жиры + клетчатка = сытость без резких скачков сахара. Орехи: миндаль — идеален: магний, витамин Е и хорошее настроение.

миндаль — идеален: магний, витамин Е и хорошее настроение. Сыр: он насыщает и удовлетворяет — но следи за количеством, ведь казоморфины в сыре тоже способны вызывать зависимость.

И главное

Если тяга к сладкому стала навязчивой — это сигнал. Возможно, организму не хватает чего-то важного, а тебе — отдыха и заботы о себе. Начни с малого — добавь в рацион "антисахарные" продукты. И скоро заметишь, что больше не ищешь утешения в плитке шоколада.

Уточнения

Са́хар - распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси.

