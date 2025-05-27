Почему в стрессе хочется сладкого — и как перестать заедать проблемы

Ты злишься, переживаешь, устала — и рука тянется к шоколадке? Ты не одна. По статистике, 86% взрослых во время стресса выбирают сладкое. Проблема в том, что "сахарная поддержка" даёт лишь краткий прилив энергии, за которым неизбежно следует спад — и желание ещё одной дозы.
Причин может быть несколько — от стресса до нехватки витаминов. Вот самые частые:
К тому же, избыток добавленного сахара — это риск ожирения, проблем с печенью, сердцем, мозгом и даже раком. А между прочим, одна банка газировки может содержать до 9 чайных ложек сахара. В день — не больше 8-12.
Если хочется сладкого, важно не ругать себя, а дать телу то, что оно действительно хочет — питание и спокойствие. Вот продукты, которые помогут сократить тягу к сахару:
Если тяга к сладкому стала навязчивой — это сигнал. Возможно, организму не хватает чего-то важного, а тебе — отдыха и заботы о себе. Начни с малого — добавь в рацион "антисахарные" продукты. И скоро заметишь, что больше не ищешь утешения в плитке шоколада.
Са́хар - распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.