Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горький баклажан? Это не сорт плохой, просто вы не знали этих нюансов
Они были вдвое выше человека: таких кенгуру вы точно не видели
Лук растёт крупный, но невыносимо горький? Причина вас удивит
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова
Летний отдых под угрозой: туристы в Анталье столкнулись с неожиданной опасностью
Обновление тела и разума: узнайте, какая польза от сауны на самом деле
Как сделать свою кухню как в фильме: 5 идей, которые покорят твоё пространство
Французская классика с японским сердцем: Renault R5 Turbo, который разрывает шаблоны
Маньяк: Дану Борисову шокировало отношение Сердюкова к Бородиной

Почему в стрессе хочется сладкого — и как перестать заедать проблемы

2:24
Здоровье

Ты злишься, переживаешь, устала — и рука тянется к шоколадке? Ты не одна. По статистике, 86% взрослых во время стресса выбирают сладкое. Проблема в том, что "сахарная поддержка" даёт лишь краткий прилив энергии, за которым неизбежно следует спад — и желание ещё одной дозы.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

Почему тянет на сладкое

Причин может быть несколько — от стресса до нехватки витаминов. Вот самые частые:

  • Обезвоживание: мы часто путаем жажду с голодом. Попробуй сначала просто выпить воды.
  • Нехватка витаминов: магний, цинк, хром, кальций — их дефицит может вызывать желание съесть сладкое.
  • Стресс: кортизол заставляет нас искать "срочную радость", а сахар запускает выработку дофамина.
  • Гормональные колебания: особенно в определённые дни цикла, когда растёт уровень эстрадиола.
  • Несбалансированный рацион: простые углеводы быстро вызывают голод и запускают сахарные качели.

К тому же, избыток добавленного сахара — это риск ожирения, проблем с печенью, сердцем, мозгом и даже раком. А между прочим, одна банка газировки может содержать до 9 чайных ложек сахара. В день — не больше 8-12.

Что есть вместо конфет

Если хочется сладкого, важно не ругать себя, а дать телу то, что оно действительно хочет — питание и спокойствие. Вот продукты, которые помогут сократить тягу к сахару:

  • Ягоды: сладкие, но с низким гликемическим индексом. В них много воды и клетчатки.
  • Яйца: белок и насыщение — всё, что нужно для борьбы с ложным голодом.
  • Авокадо: жиры + клетчатка = сытость без резких скачков сахара.
  • Орехи: миндаль — идеален: магний, витамин Е и хорошее настроение.
  • Сыр: он насыщает и удовлетворяет — но следи за количеством, ведь казоморфины в сыре тоже способны вызывать зависимость.

И главное

Если тяга к сладкому стала навязчивой — это сигнал. Возможно, организму не хватает чего-то важного, а тебе — отдыха и заботы о себе. Начни с малого — добавь в рацион "антисахарные" продукты. И скоро заметишь, что больше не ищешь утешения в плитке шоколада.

Уточнения

Са́хар - распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, гепатолог, иммунолог
Сейчас читают
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Авто
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге Аудио 
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Недвижимость
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше Аудио 
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Последние материалы
Горький баклажан? Это не сорт плохой, просто вы не знали этих нюансов
Они были вдвое выше человека: таких кенгуру вы точно не видели
Лук растёт крупный, но невыносимо горький? Причина вас удивит
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова
Летний отдых под угрозой: туристы в Анталье столкнулись с неожиданной опасностью
Обновление тела и разума: узнайте, какая польза от сауны на самом деле
Как сделать свою кухню как в фильме: 5 идей, которые покорят твоё пространство
Французская классика с японским сердцем: Renault R5 Turbo, который разрывает шаблоны
Маньяк: Дану Борисову шокировало отношение Сердюкова к Бородиной
Легче, чем греческий, вкуснее, чем овощной: салат с гранатом и кускусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.