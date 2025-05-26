Прекращай бояться: 6 способов остановить панику, когда кажется, что всё кончено

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сердце бешено колотится, в горле ком, в голове одна мысль — "мне плохо". Паническая атака накатывает резко и парализует. Это состояние знакомо миллионам, и хотя длится оно всего несколько минут, ощущения — будто вечность.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная женщина

Каждый пятый хотя бы раз в жизни сталкивался с таким приступом, и чаще всего — женщины. Причины могут быть разными: стресс, перенесённое заболевание, тревожное расстройство или просто одноразовая реакция на перегруз. У кого-то приступ случается один раз в жизни, у других — повторяется регулярно.

Главное, что нужно помнить: от панической атаки не умирают. И справиться с ней можно. Вот шесть простых и действенных способов.

Что делать во время панической атаки

Дыши на счёт

Медленный вдох на 4 секунды — пауза — и такой же медленный выдох. Повторяй цикл, пока не почувствуешь, как сердце сбавляет темп.

Закрой глаза

Если рядом толпа или что-то вызывает тревогу — просто закрой глаза. Так ты снизишь влияние внешних триггеров и сможешь сосредоточиться на дыхании.

Сфокусируйся на одном предмете

Выбери объект поблизости и внимательно его рассматривай: цвет, форму, детали. Это отвлечёт мозг от паники.

Повторяй мантру

Говори про себя что-то успокаивающее: "Я в безопасности", "Это скоро пройдёт", "Я контролирую ситуацию".

Представь безопасное место

Мысленно перенесись туда, где тебе хорошо. Вспомни запахи, звуки, цвета. Это помогает стабилизировать состояние.

Дай телу движение

Пройдись, присядь, сделай несколько махов руками. Умеренная активность активирует выработку эндорфинов и снижает тревожность. Но если тебе тяжело дышать — лучше сконцентрироваться на дыхании.

А если приступы повторяются

Тут без помощи не обойтись. Сначала стоит убедиться, что это не проблемы с сердцем — визит к кардиологу лишним не будет. Если причина всё же в психике, лучше обратиться к специалисту. Психолог поможет найти триггеры и научит управлять состоянием. Один из самых эффективных методов — когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), а при необходимости — и медикаментозная поддержка.

Ты не один. И ты можешь справиться.

Уточнения

Психоло́гия - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

