Звучит странно, но работает: жарка на воде спасает фигуру и сосуды

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любишь жареную еду, но стараешься избегать масла ради здоровья и фигуры? Есть способ не отказываться от любимой сковороды — и при этом сделать блюда не только легче, но и полезнее. Он кажется странным, но работает: обжарка на воде.

Фото: Own work by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Готовка

Почему обычная жарка — вредная привычка

Когда масло на сковороде разогревается выше 180 °C, в нём начинают образовываться продукты гликации — вещества, вызывающие в организме цепную реакцию:

Повышается уровень сахара в крови.

Ускоряется старение кожи.

Возникают воспаления.

Растёт риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Начинается накопление лишнего жира.

Даже самое полезное масло теряет свои свойства, а аппетитная золотистая корочка становится угрозой для здоровья.

Решение — жарка на воде

Всё просто: вместо масла — пара ложек воды. Она помогает продукту не прилипать к поверхности, а затем испаряется, уступая место естественным сокам.

Такой способ особенно хорош для

Жирного мяса — например, свинины или говядины.

Овощей — они получаются сочными и не маслянистыми.

Яиц — да, даже глазунью можно так приготовить.

Сначала может показаться, что ты больше тушишь, чем жаришь. Но дайте сковороде нагреться, используйте антипригарное покрытие, и вода превратит жарку в лёгкий, полезный процесс.

Как правильно жарить на воде

Разогрей сковороду.

Добавь 2-3 столовые ложки воды.

Выложи продукты и накрой крышкой.

Дождись, пока вода испарится — продукты пустят сок.

Готовь до румяности без масла, но с ароматом!

Что даёт такая методика

Меньше калорий — фигура скажет спасибо.

Меньше канцерогенов — меньше вреда коже.

Меньше воспаления — организм спокойнее.

Нежная текстура и чистый вкус продуктов.

Жарка на воде — это не просто модный кулинарный приём, а реальный способ сделать своё питание легче, полезнее и безопаснее для организма. Он помогает сохранить вкус любимых блюд без вредных последствий для фигуры и кожи. Попробуй один раз — и, возможно, ты больше не захочешь возвращаться к привычной жарке на масле.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

