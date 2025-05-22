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Звучит странно, но работает: жарка на воде спасает фигуру и сосуды

2:24
Здоровье

Любишь жареную еду, но стараешься избегать масла ради здоровья и фигуры? Есть способ не отказываться от любимой сковороды — и при этом сделать блюда не только легче, но и полезнее. Он кажется странным, но работает: обжарка на воде.

Готовка
Фото: Own work by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Готовка

Почему обычная жарка — вредная привычка

Когда масло на сковороде разогревается выше 180 °C, в нём начинают образовываться продукты гликации — вещества, вызывающие в организме цепную реакцию:

  • Повышается уровень сахара в крови.
  • Ускоряется старение кожи.
  • Возникают воспаления.
  • Растёт риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Начинается накопление лишнего жира.

Даже самое полезное масло теряет свои свойства, а аппетитная золотистая корочка становится угрозой для здоровья.

Решение — жарка на воде

Всё просто: вместо масла — пара ложек воды. Она помогает продукту не прилипать к поверхности, а затем испаряется, уступая место естественным сокам.

Такой способ особенно хорош для

  • Жирного мяса — например, свинины или говядины.
  • Овощей — они получаются сочными и не маслянистыми.
  • Яиц — да, даже глазунью можно так приготовить.

Сначала может показаться, что ты больше тушишь, чем жаришь. Но дайте сковороде нагреться, используйте антипригарное покрытие, и вода превратит жарку в лёгкий, полезный процесс.

Как правильно жарить на воде

  • Разогрей сковороду.
  • Добавь 2-3 столовые ложки воды.
  • Выложи продукты и накрой крышкой.
  • Дождись, пока вода испарится — продукты пустят сок.
  • Готовь до румяности без масла, но с ароматом!

Что даёт такая методика

  • Меньше калорий — фигура скажет спасибо.
  • Меньше канцерогенов — меньше вреда коже.
  • Меньше воспаления — организм спокойнее.
  • Нежная текстура и чистый вкус продуктов.

Жарка на воде — это не просто модный кулинарный приём, а реальный способ сделать своё питание легче, полезнее и безопаснее для организма. Он помогает сохранить вкус любимых блюд без вредных последствий для фигуры и кожи. Попробуй один раз — и, возможно, ты больше не захочешь возвращаться к привычной жарке на масле.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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