Звучит странно, но работает: жарка на воде спасает фигуру и сосуды

Любишь жареную еду, но стараешься избегать масла ради здоровья и фигуры? Есть способ не отказываться от любимой сковороды — и при этом сделать блюда не только легче, но и полезнее. Он кажется странным, но работает: обжарка на воде.
Когда масло на сковороде разогревается выше 180 °C, в нём начинают образовываться продукты гликации — вещества, вызывающие в организме цепную реакцию:
Даже самое полезное масло теряет свои свойства, а аппетитная золотистая корочка становится угрозой для здоровья.
Всё просто: вместо масла — пара ложек воды. Она помогает продукту не прилипать к поверхности, а затем испаряется, уступая место естественным сокам.
Сначала может показаться, что ты больше тушишь, чем жаришь. Но дайте сковороде нагреться, используйте антипригарное покрытие, и вода превратит жарку в лёгкий, полезный процесс.
Жарка на воде — это не просто модный кулинарный приём, а реальный способ сделать своё питание легче, полезнее и безопаснее для организма. Он помогает сохранить вкус любимых блюд без вредных последствий для фигуры и кожи. Попробуй один раз — и, возможно, ты больше не захочешь возвращаться к привычной жарке на масле.
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