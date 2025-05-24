Болит спина? Эти два метода помогают не хуже таблеток — и без побочек

Хроническая боль в спине — проблема, с которой сталкиваются миллионы. Но не всегда ответ — в таблетках. Учёные из Университета штата Пенсильвания и Висконсинского университета в Мадисоне назвали два немедикаментозных метода, способных заметно облегчить страдания пациентов и улучшить их качество жизни.
Основа этой терапии — медитации, дыхательные практики и работа с вниманием. Пациент учится наблюдать за своими телесными ощущениями без оценки и тревоги. Такой подход помогает:
Главное — не бороться с болью, а научиться жить с ней по-новому, не позволяя ей управлять настроением и повседневностью.
КПТ фокусируется на мыслях и поведении, которые могут усиливать страдание. Цель терапии — научиться замечать и трансформировать:
С помощью КПТ пациенты осваивают стратегии саморегуляции, начинают активнее участвовать в жизни — несмотря на боль.
Оба подхода воздействуют не только на физическое, но и на психологическое восприятие боли. Это ключ к успеху при хронических состояниях, где боль давно стала больше, чем просто телесным сигналом.
Оба метода уже признаны эффективными и могут использоваться как альтернатива или дополнение к традиционному лечению. Особенно они актуальны для тех, кто ищет долгосрочное решение и хочет снизить зависимость от обезболивающих препаратов.
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