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Болит спина? Эти два метода помогают не хуже таблеток — и без побочек

1:59
Здоровье

Хроническая боль в спине — проблема, с которой сталкиваются миллионы. Но не всегда ответ — в таблетках. Учёные из Университета штата Пенсильвания и Висконсинского университета в Мадисоне назвали два немедикаментозных метода, способных заметно облегчить страдания пациентов и улучшить их качество жизни.

Боль в спине у девушки
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

Метод №1: когнитивная терапия на основе осознанности (КТНОО)

Основа этой терапии — медитации, дыхательные практики и работа с вниманием. Пациент учится наблюдать за своими телесными ощущениями без оценки и тревоги. Такой подход помогает:

  • Уменьшить восприятие боли.
  • Снизить стресс.
  • Ослабить эмоциональную реакцию на боль.

Главное — не бороться с болью, а научиться жить с ней по-новому, не позволяя ей управлять настроением и повседневностью.

Метод №2: когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)

КПТ фокусируется на мыслях и поведении, которые могут усиливать страдание. Цель терапии — научиться замечать и трансформировать:

  • Негативные установки ("ничего не помогает", "боль никогда не уйдёт").
  • Тревожные реакции.
  • Поведение, которое мешает восстановлению (например, чрезмерное избегание активности).

С помощью КПТ пациенты осваивают стратегии саморегуляции, начинают активнее участвовать в жизни — несмотря на боль.

Почему это работает

Оба подхода воздействуют не только на физическое, но и на психологическое восприятие боли. Это ключ к успеху при хронических состояниях, где боль давно стала больше, чем просто телесным сигналом.

И что дальше

Оба метода уже признаны эффективными и могут использоваться как альтернатива или дополнение к традиционному лечению. Особенно они актуальны для тех, кто ищет долгосрочное решение и хочет снизить зависимость от обезболивающих препаратов.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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