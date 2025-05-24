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Вирусы-зомби просыпаются: учёные бьют тревогу из-за таяния вечной мерзлоты

2:13
Здоровье

Тысячи лет они спали в вечной мерзлоте. Сегодня — начинают просыпаться. Учёные всё чаще говорят о вирусах-зомби как о реальной угрозе.

Тестирование на COVID-19
Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тестирование на COVID-19

Что такое вирусы-зомби

Это древние палеовирусы, которые десятки тысяч лет провели в замороженном состоянии — в ледниках, почве и останках животных. После размораживания они не только "оживают", но и проявляют активность. Некоторые, как Pithovirus sibericum, выживают даже под радиацией.

Где их находят

  • В Якутии, на Таймыре, в арктической Канаде и Аляске.
  • Подо льдом Антарктиды.
  • В высокогорных ледниках Альп и Гималаев.
  • В почвах возрастом до 48 500 лет и в останках мамонтов.

Почему они просыпаются

Главная причина — глобальное потепление. Арктика нагревается втрое быстрее остальной планеты. Слои, не оттаивавшие сотни веков, начинают таять. Дополнительно вирусы могут высвобождаться из-за:

  • Бурения и добычи полезных ископаемых.
  • Археологических раскопок.
  • Наводнений и эрозии.

В чём опасность

  • У человечества нет к ним иммунитета.
  • Не существует вакцин или лекарств.
  • Могут мутировать и "сливаться" с современными вирусами.
  • Неизвестны способы их передачи.

Французские учёные в 2014 году оживили 30-тысячелетний вирус — он заразил амёб. Это подтверждает: в будущем возможны вспышки заболеваний, к которым мы не готовы.

Пример из реальности

В 2016 году в Сибири оттаяло тело заражённого оленя — вспыхнула сибирская язва. Погиб человек и 2 300 животных. А в 2024-м в Канаде нашли древние бактерии с генами устойчивости к антибиотикам.

Есть ли повод для паники

Прямых доказательств надвигающейся пандемии нет. Но игнорировать угрозу — значит повторять старые ошибки. Учёные уверены: мониторинг вечной мерзлоты должен стать приоритетом.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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