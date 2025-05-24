Вирусы-зомби просыпаются: учёные бьют тревогу из-за таяния вечной мерзлоты

Тысячи лет они спали в вечной мерзлоте. Сегодня — начинают просыпаться. Учёные всё чаще говорят о вирусах-зомби как о реальной угрозе.
Это древние палеовирусы, которые десятки тысяч лет провели в замороженном состоянии — в ледниках, почве и останках животных. После размораживания они не только "оживают", но и проявляют активность. Некоторые, как Pithovirus sibericum, выживают даже под радиацией.
Главная причина — глобальное потепление. Арктика нагревается втрое быстрее остальной планеты. Слои, не оттаивавшие сотни веков, начинают таять. Дополнительно вирусы могут высвобождаться из-за:
Французские учёные в 2014 году оживили 30-тысячелетний вирус — он заразил амёб. Это подтверждает: в будущем возможны вспышки заболеваний, к которым мы не готовы.
В 2016 году в Сибири оттаяло тело заражённого оленя — вспыхнула сибирская язва. Погиб человек и 2 300 животных. А в 2024-м в Канаде нашли древние бактерии с генами устойчивости к антибиотикам.
Прямых доказательств надвигающейся пандемии нет. Но игнорировать угрозу — значит повторять старые ошибки. Учёные уверены: мониторинг вечной мерзлоты должен стать приоритетом.
Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.