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Новый ЗОЖ-тренд — сырая свёкла в смузи и салатах: суперпольза или скрытый риск

2:12
Здоровье

Сырая свёкла — это не просто тренд среди ЗОЖ-любителей, а действительно мощный источник витаминов и антиоксидантов. Но есть нюансы, о которых важно знать, прежде чем добавлять её в смузи или салат.

Сладкая свекла
Фото: commons.wikimedia.org by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сладкая свекла

Почему она полезна

Свежая свёкла — это кладезь витаминов группы B (особенно фолата), витаминов C, K, A, магния, калия и железа. А её бордовый цвет — заслуга бетанина, антиоксиданта, который защищает клетки от повреждений и, по некоторым данным, помогает в профилактике онкологии. Кроме того, нитраты в корнеплоде улучшают давление, а клетчатка помогает кишечнику.

Смузи, салаты, овощные закуски — вот где сырая свёкла раскрывает себя на все 100. Особенно если сочетать её с морковью, шпинатом или орехами — так витамины усваиваются ещё лучше.

Но есть и подводные камни

В сыром виде свёкла может накапливать нитраты и оксалаты. Первые — потенциально опасны при проблемах с печенью и почками. Вторые — способны способствовать образованию камней. Также возможны аллергические реакции, раздражение ЖКТ, а у чувствительных зубов — повышенная чувствительность из-за кислот.

Плюс: свекольный сок в чистом виде может вызвать вздутие, тошноту или спазмы. Лучше разбавлять его яблочным или морковным соком — получится вкусный и щадящий напиток.

Сколько можно

Оптимальная доза — 100-150 г сырой свёклы 2-3 раза в неделю. Если есть гастрит, СРК или почечные заболевания, стоит проконсультироваться с врачом. Начинать лучше с маленькой порции и смотреть на реакцию организма.

Для лучшего усвоения железа сочетайте свёклу с продуктами, богатыми витамином C, а вот с молочкой — наоборот, не стоит: она мешает всасыванию железа.

Если вкус сырой свёклы вам не по душе, попробуйте салаты с йогуртом, лимонным соком или смузи с яблоком. Вариантов — масса, главное не переусердствовать.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная - однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые, подсемейства Маревые, ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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