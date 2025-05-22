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Наука или этический кошмар? Учёные вырастили человеческие зубы в свинье

2:42
Здоровье

На первый взгляд — это звучит как сюжет из научной фантастики. Но учёные из Бостонского университета действительно смогли вырастить человеческие зубы у мини-свиней. Эксперимент стал важным шагом в регенеративной медицине, и в будущем может избавить миллионы людей от необходимости носить импланты или ждать донорских органов.

Поросята на ферме
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поросята на ферме

Как это вообще возможно

Учёные использовали мезенхимальные стволовые клетки человека — они способны превращаться в разные типы тканей, в том числе костную и зубную. Эти клетки были введены в челюсть эмбрионов свиней. Уже через несколько недель сформировались зачатки зубов с дентином и эмалью. Спустя три месяца они прорезались — и выглядели как настоящие человеческие.

Свиньи для таких целей подходят идеально: их генетика и анатомия схожи с человеческой, что снижает риск отторжения тканей.

Зубы — только начало

Если технология будет доработана, она может стать альтернативой не только зубным имплантам. В будущем у животных можно будет выращивать почки, печень, сердце, избавляя пациентов от тяжёлого лечения, отторжения и многолетнего ожидания доноров.

Кроме того, такие органы можно будет использовать в научных целях без риска для людей.

Но есть и тёмная сторона

Подобные разработки вызывают бурные дискуссии. Причины:

  • Этика: многие не готовы принять, что человеческие клетки могут развиваться в теле животного. Это воспринимается как создание "химеры".
  • Риски: свиньи могут быть носителями ретровирусов, которые потенциально опасны для человека.
  • Моральныйконфликт: допустимо ли использовать животных как "биоинкубаторы".

А что насчёт пересадки органов от свиней

Пока прямые пересадки невозможны: свиной белок альфа-гал вызывает мгновенное отторжение. Учёные пытаются обойти это с помощью генного редактирования CRISPR. В 2022 году одному пациенту пересадили сердце свиньи с удалёнными генами отторжения. Оно работало два месяца, но мужчина умер из-за вируса, ранее не обнаруженного в органе.

Что дальше

Пока вырастить орган — не значит сразу его пересадить. Нужно ещё много лет испытаний и доработок. Но через 10-20 лет медицина может отказаться от донорства, заменив его биоинженерными органами, созданными из собственных клеток пациента. Это спасёт жизни и сделает трансплантацию более безопасной.

Уточнения

Трансплантоло́гия - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (в частности, почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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