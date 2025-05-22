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Учёные нашли цвет, который человек не может увидеть. Его нельзя даже показать

3:31
Здоровье

Мир вокруг кажется нам понятным — мы видим цвета, слышим звуки, чувствуем запахи и вкусы. Но что, если то, что мы воспринимаем, — лишь крошечный фрагмент реальности? Недавнее открытие учёных тому подтверждение: существует цвет, который мы не в состоянии увидеть.

Глаз
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз

Цвет, который нельзя показать: что такое оло

Учёные зафиксировали новый оттенок, получивший название "оло" — нечто среднее между синим и зелёным. Однако человеческий глаз не способен его различить: цвет выходит за рамки видимого спектра и может быть зафиксирован только приборами. Увидеть его на экране или бумаге невозможно.

Это открытие ставит вопрос: насколько ограничены наши органы чувств?

Цвета, недоступные человеку

Человеческий глаз различает длины волн от 380 до 750 нм — это и есть видимая радуга.

Но есть и другие диапазоны:

  • Ультрафиолет: виден пчёлам, птицам, рептилиям.
  • Инфракрасный: различают змеи (по теплу).
  • Радио, рентген, гамма-излучение: "невидимые" области, которые мы видим только через приборы.

Если бы у нас были рецепторы для этих диапазонов, мир выглядел бы совершенно иначе — с тепловыми ореолами, светящимися узорами и новыми "невидимыми" оттенками.

Звуки, которые мы не слышим

Наш слух охватывает частоты от 20 Гц до 20 кГц. Всё, что выше или ниже, — за пределами восприятия:

  • Инфразвук: издают слоны, киты, возникает перед землетрясениями. Его не слышно, но можно ощущать телом.
  • Ультразвук: используют дельфины, летучие мыши, собаки его слышат, а мы — нет.

Запахи, которые не попадают в наш нос

По сравнению с животными, обоняние человека ограничено:

  • Феромоны: важны для поведения животных, но для нас — почти "невидимы"
  • Запах страха: присутствует, но почти не улавливается
  • Запах болезней: собаки могут "учуять" рак или диабет, а мы — нет

Вкусы, которых мы не ощущаем

Мы различаем 5 вкусов: сладкий, кислый, солёный, горький и умами. Но это не всё:

  • Вкус воды: ощущается насекомыми и амфибиями.
  • Вкус кальция: улавливается птицами.
  • Вкус АТФ (энергетической молекулы): доступен кошкам.

Вероятно, есть и другие вкусы, которые мы просто не в состоянии почувствовать.

Почему мы не настроены на большее

Органы чувств человека — не абсолютны, они развивались с одной целью: обеспечить выживание. Мы видим и слышим только то, что критично для ориентации, общения и поиска еды.

Что ещё скрыто от нас

  • Магнитное поле - чувствуют птицы и черепахи.
  • Электрические импульсы - улавливаются акулами и утконосами.
  • Квантовые явления - возможны даже в живых клетках, но пока за гранью нашего восприятия.

Технологии компенсируют наши ограничения

  • Приборы ночного видения видят инфракрасный свет.
  • Радиотелескопы "слушают" космос.
  • Электронные носы фиксируют запахи, которых мы не чувствуем.

Не исключено, что в будущем появятся импланты, расширяющие восприятие — от ультразвука до запахов болезни.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма - бинокулярная оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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