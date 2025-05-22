Учёные нашли цвет, который человек не может увидеть. Его нельзя даже показать

3:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мир вокруг кажется нам понятным — мы видим цвета, слышим звуки, чувствуем запахи и вкусы. Но что, если то, что мы воспринимаем, — лишь крошечный фрагмент реальности? Недавнее открытие учёных тому подтверждение: существует цвет, который мы не в состоянии увидеть.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз

Цвет, который нельзя показать: что такое оло

Учёные зафиксировали новый оттенок, получивший название "оло" — нечто среднее между синим и зелёным. Однако человеческий глаз не способен его различить: цвет выходит за рамки видимого спектра и может быть зафиксирован только приборами. Увидеть его на экране или бумаге невозможно.

Это открытие ставит вопрос: насколько ограничены наши органы чувств?

Цвета, недоступные человеку

Человеческий глаз различает длины волн от 380 до 750 нм — это и есть видимая радуга.

Но есть и другие диапазоны:

Ультрафиолет: виден пчёлам, птицам, рептилиям.

виден пчёлам, птицам, рептилиям. Инфракрасный: различают змеи (по теплу).

различают змеи (по теплу). Радио, рентген, гамма-излучение: "невидимые" области, которые мы видим только через приборы.

Если бы у нас были рецепторы для этих диапазонов, мир выглядел бы совершенно иначе — с тепловыми ореолами, светящимися узорами и новыми "невидимыми" оттенками.

Звуки, которые мы не слышим

Наш слух охватывает частоты от 20 Гц до 20 кГц. Всё, что выше или ниже, — за пределами восприятия:

Инфразвук: издают слоны, киты, возникает перед землетрясениями. Его не слышно, но можно ощущать телом.

издают слоны, киты, возникает перед землетрясениями. Его не слышно, но можно ощущать телом. Ультразвук: используют дельфины, летучие мыши, собаки его слышат, а мы — нет.

Запахи, которые не попадают в наш нос

По сравнению с животными, обоняние человека ограничено:

Феромоны: важны для поведения животных, но для нас — почти "невидимы"

важны для поведения животных, но для нас — почти "невидимы" Запах страха: присутствует, но почти не улавливается

присутствует, но почти не улавливается Запах болезней: собаки могут "учуять" рак или диабет, а мы — нет

Вкусы, которых мы не ощущаем

Мы различаем 5 вкусов: сладкий, кислый, солёный, горький и умами. Но это не всё:

Вкус воды: ощущается насекомыми и амфибиями.

ощущается насекомыми и амфибиями. Вкус кальция: улавливается птицами.

улавливается птицами. Вкус АТФ (энергетической молекулы): доступен кошкам.

Вероятно, есть и другие вкусы, которые мы просто не в состоянии почувствовать.

Почему мы не настроены на большее

Органы чувств человека — не абсолютны, они развивались с одной целью: обеспечить выживание. Мы видим и слышим только то, что критично для ориентации, общения и поиска еды.

Что ещё скрыто от нас

Магнитное поле - чувствуют птицы и черепахи.

- чувствуют птицы и черепахи. Электрические импульсы - улавливаются акулами и утконосами.

- улавливаются акулами и утконосами. Квантовые явления - возможны даже в живых клетках, но пока за гранью нашего восприятия.

Технологии компенсируют наши ограничения

Приборы ночного видения видят инфракрасный свет.

видят инфракрасный свет. Радиотелескопы "слушают" космос.

"слушают" космос. Электронные носы фиксируют запахи, которых мы не чувствуем.

Не исключено, что в будущем появятся импланты, расширяющие восприятие — от ультразвука до запахов болезни.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма - бинокулярная оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

