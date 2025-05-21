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Жужжит, ползёт и царапает изнутри: что делать, если в ухо залезло насекомое

2:53
Здоровье

Лето — сезон комаров, мошек и… неожиданных визитёров в уши. Случаи попадания насекомых в слуховой проход учащаются с приходом тепла, особенно при ночёвках на природе или открытых окнах. Это может показаться курьёзом, но последствия бывают серьёзными — от боли и воспаления до повреждения барабанной перепонки. Что делать и чего точно не стоит делать?

Ухо
Фото: commons.wikimedia.org by Eric Magnan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ухо

Почему насекомые залезают в уши

  • Насекомые активны в тёплое время и легко попадают в уши во сне.
  • Некоторые привлекаются запахом ушной серы.
  • Больше всего рисков при ночёвках на природе, открытых окнах, отдыхе на даче или в саду.

В "гости" чаще всего заглядывают: мошки, жуки, муравьи, реже — пауки, тараканы или даже клещи.

Как понять, что в ухе насекомое

  • Щекотание или шевеление.
  • Боль, особенно резкая.
  • Шум, звон, вибрация.
  • Понижение слуха.
  • Головокружение или тошнота.

Если долго не извлечь насекомое, это может привести к воспалению (отиту) или даже перфорации перепонки.

Что делать — и чего нельзя

Нельзя

  • Лезть в ухо ватными палочками, пинцетом или пальцами.
  • Давить или ковырять.
  • Капать спирт или перекись.
  • Трясти голову.

Нужно

  • Сохранять спокойствие.
  • Наклонить голову больным ухом вниз — возможно, насекомое само выпадет.
  • Осторожно залить в ухо тёплое масло или воду — это обездвижит и может вытолкнуть нарушителя.
  • Обратиться к врачу (ЛОР удалит насекомое безопасно и без боли).

Чем это грозит, если не лечить

  • Механическая травма: лапки и жвалы царапают кожу, вызывая воспаление и даже кровотечение
  • Отит: бактерии на теле насекомого могут вызвать серьёзное воспаление
  • Повреждение барабанной перепонки: особенно если пытаться "достать" насекомое вручную
  • Аллергическая реакция: отек, зуд, крапивница, одышка
  • Миазы: редкие, но опасные случаи, когда в тканях начинают развиваться личинки

Как защититься

  • Ставьте москитные сетки.
  • Используйте головные уборы и антимоскитные сетки на природе.
  • Не спите на улице без защиты.
  • Закрывайте окна в ночное время в освещённых комнатах.

Вот почему так важно знать, как правильно действовать в такой ситуации: насекомое в ухе — это не только шок, но и реальный риск для здоровья. Главное — не пытаться извлечь его самостоятельно и не усугублять травму. Быстрая, но аккуратная помощь и визит к врачу — самый безопасный и разумный выход. А летом — не забывайте про сетки и защиту, ведь лучше предупредить, чем вытаскивать.

Уточнения

Оти́т (от др.-греч. οὖς, в род. п. ὠτός - ухо и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление) — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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