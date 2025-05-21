Жужжит, ползёт и царапает изнутри: что делать, если в ухо залезло насекомое

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето — сезон комаров, мошек и… неожиданных визитёров в уши. Случаи попадания насекомых в слуховой проход учащаются с приходом тепла, особенно при ночёвках на природе или открытых окнах. Это может показаться курьёзом, но последствия бывают серьёзными — от боли и воспаления до повреждения барабанной перепонки. Что делать и чего точно не стоит делать?

Фото: commons.wikimedia.org by Eric Magnan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ухо

Почему насекомые залезают в уши

Насекомые активны в тёплое время и легко попадают в уши во сне.

Некоторые привлекаются запахом ушной серы.

Больше всего рисков при ночёвках на природе, открытых окнах, отдыхе на даче или в саду.

В "гости" чаще всего заглядывают: мошки, жуки, муравьи, реже — пауки, тараканы или даже клещи.

Как понять, что в ухе насекомое

Щекотание или шевеление.

Боль, особенно резкая.

Шум, звон, вибрация.

Понижение слуха.

Головокружение или тошнота.

Если долго не извлечь насекомое, это может привести к воспалению (отиту) или даже перфорации перепонки.

Что делать — и чего нельзя

Нельзя

Лезть в ухо ватными палочками, пинцетом или пальцами.

Давить или ковырять.

Капать спирт или перекись.

Трясти голову.

Нужно

Сохранять спокойствие.

Наклонить голову больным ухом вниз — возможно, насекомое само выпадет.

Осторожно залить в ухо тёплое масло или воду — это обездвижит и может вытолкнуть нарушителя.

Обратиться к врачу (ЛОР удалит насекомое безопасно и без боли).

Чем это грозит, если не лечить

Механическая травма : лапки и жвалы царапают кожу, вызывая воспаление и даже кровотечение

: лапки и жвалы царапают кожу, вызывая воспаление и даже кровотечение Отит : бактерии на теле насекомого могут вызвать серьёзное воспаление

: бактерии на теле насекомого могут вызвать серьёзное воспаление Повреждение барабанной перепонки : особенно если пытаться "достать" насекомое вручную

: особенно если пытаться "достать" насекомое вручную Аллергическая реакция : отек, зуд, крапивница, одышка

: отек, зуд, крапивница, одышка Миазы: редкие, но опасные случаи, когда в тканях начинают развиваться личинки

Как защититься

Ставьте москитные сетки.

Используйте головные уборы и антимоскитные сетки на природе.

Не спите на улице без защиты.

Закрывайте окна в ночное время в освещённых комнатах.

Вот почему так важно знать, как правильно действовать в такой ситуации: насекомое в ухе — это не только шок, но и реальный риск для здоровья. Главное — не пытаться извлечь его самостоятельно и не усугублять травму. Быстрая, но аккуратная помощь и визит к врачу — самый безопасный и разумный выход. А летом — не забывайте про сетки и защиту, ведь лучше предупредить, чем вытаскивать.

Уточнения

Оти́т (от др.-греч. οὖς, в род. п. ὠτός - ухо и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление) — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.

