Жужжит, ползёт и царапает изнутри: что делать, если в ухо залезло насекомое

Лето — сезон комаров, мошек и… неожиданных визитёров в уши. Случаи попадания насекомых в слуховой проход учащаются с приходом тепла, особенно при ночёвках на природе или открытых окнах. Это может показаться курьёзом, но последствия бывают серьёзными — от боли и воспаления до повреждения барабанной перепонки. Что делать и чего точно не стоит делать?
Фото: commons.wikimedia.org by Eric Magnan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ухо
Почему насекомые залезают в уши
Насекомые активны в тёплое время и легко попадают в уши во сне.
Некоторые привлекаются запахом ушной серы.
Больше всего рисков при ночёвках на природе, открытых окнах, отдыхе на даче или в саду.
В "гости" чаще всего заглядывают: мошки, жуки, муравьи, реже — пауки, тараканы или даже клещи.
Как понять, что в ухе насекомое
Щекотание или шевеление.
Боль, особенно резкая.
Шум, звон, вибрация.
Понижение слуха.
Головокружение или тошнота.
Если долго не извлечь насекомое, это может привести к воспалению (отиту) или даже перфорации перепонки.
Что делать — и чего нельзя
Нельзя
Лезть в ухо ватными палочками, пинцетом или пальцами.
Давить или ковырять.
Капать спирт или перекись.
Трясти голову.
Нужно
Сохранять спокойствие.
Наклонить голову больным ухом вниз — возможно, насекомое само выпадет.
Осторожно залить в ухо тёплое масло или воду — это обездвижит и может вытолкнуть нарушителя.
Обратиться к врачу (ЛОР удалит насекомое безопасно и без боли).
Чем это грозит, если не лечить
Механическая травма: лапки и жвалы царапают кожу, вызывая воспаление и даже кровотечение
Отит: бактерии на теле насекомого могут вызвать серьёзное воспаление
Повреждение барабанной перепонки: особенно если пытаться "достать" насекомое вручную
Миазы: редкие, но опасные случаи, когда в тканях начинают развиваться личинки
Как защититься
Ставьте москитные сетки.
Используйте головные уборы и антимоскитные сетки на природе.
Не спите на улице без защиты.
Закрывайте окна в ночное время в освещённых комнатах.
Вот почему так важно знать, как правильно действовать в такой ситуации: насекомое в ухе — это не только шок, но и реальный риск для здоровья. Главное — не пытаться извлечь его самостоятельно и не усугублять травму. Быстрая, но аккуратная помощь и визит к врачу — самый безопасный и разумный выход. А летом — не забывайте про сетки и защиту, ведь лучше предупредить, чем вытаскивать.
Уточнения
Оти́т (от др.-греч. οὖς, в род. п. ὠτός - ухо и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление) — ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.