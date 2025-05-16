Стресс стал опаснее, чем кажется: в больницах растёт смертность от разбитого сердца

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сердце действительно может не выдержать сильного удара — и это не метафора. Исследование Американской кардиологической ассоциации показало тревожную картину: с 2016 по 2020 годы синдром Такоцубо, также известный как синдром "разбитого сердца", всё чаще приводит к смерти.

Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина грустит

Несмотря на развитие медицины, уровень смертности остаётся высоким — 6,5% пациентов умирают ещё в больнице. Симптомы болезни напоминают инфаркт, и врачи нередко путают диагнозы. Но в отличие от инфаркта, причиной становится не закупорка сосудов, а резкий всплеск гормонов стресса — из-за потери близких, развода или тяжёлой болезни.

Кто в группе риска

Особенно уязвимы мужчины — их смертность в два раза выше, чем у женщин (11,2% против 5,5%). Также чаще всего страдают люди старше 61 года, но и в возрасте от 46 до 60 лет заболеваемость растёт в разы по сравнению с молодыми пациентами.

Что происходит с сердцем

В 35,9% случаев развивается сердечная недостаточность, у 20,7% — мерцательная аритмия. Есть и более тяжёлые осложнения: кардиогенный шок (6,6%), инсульт (5,3%) и даже остановка сердца (3,4%).

Учёные не намерены останавливаться. Их цель — понять, почему мужчины умирают чаще, и найти способы спасти больше жизней.

Сегодня, когда стресс стал частью повседневности, врачи просят не игнорировать тревожные сигналы организма. "Разбитое сердце" — это не поэтический образ, а реальный и опасный диагноз.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

