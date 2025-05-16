Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот вкусный кекс с финиками и фисташками — как из дорогого кафе
Планета vs Юпитер: в чём разница между двумя легендами ИЖа?
Жара против машины: как не попасть на эвакуатор из-за банальной летней ошибки
Площадь вкуса: гастрономическая революция в одном из кварталов Афин
Крупнейший заказ в истории: Boeing поставит Саудовской Аравии 160 самолётов
Цунами эпохи динозавров спряталось в янтаре: деревья унесло в море, а мы узнали об этом 115 миллионов лет спустя
Кафе СССР в 1985 году. Цены, блюда и контингент
Ни капли лести — только правда: подписчики Оксаны Самойловой честно ответили, на сколько лет она выглядит
Тело крепнет, энергия прёт: простая тренировка, с которой начинают даже после 10 лет без спорта

Стресс стал опаснее, чем кажется: в больницах растёт смертность от разбитого сердца

1:56
Здоровье

Сердце действительно может не выдержать сильного удара — и это не метафора. Исследование Американской кардиологической ассоциации показало тревожную картину: с 2016 по 2020 годы синдром Такоцубо, также известный как синдром "разбитого сердца", всё чаще приводит к смерти.

Мужчина грустит
Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина грустит

Несмотря на развитие медицины, уровень смертности остаётся высоким — 6,5% пациентов умирают ещё в больнице. Симптомы болезни напоминают инфаркт, и врачи нередко путают диагнозы. Но в отличие от инфаркта, причиной становится не закупорка сосудов, а резкий всплеск гормонов стресса — из-за потери близких, развода или тяжёлой болезни.

Кто в группе риска

Особенно уязвимы мужчины — их смертность в два раза выше, чем у женщин (11,2% против 5,5%). Также чаще всего страдают люди старше 61 года, но и в возрасте от 46 до 60 лет заболеваемость растёт в разы по сравнению с молодыми пациентами.

Что происходит с сердцем

В 35,9% случаев развивается сердечная недостаточность, у 20,7% — мерцательная аритмия. Есть и более тяжёлые осложнения: кардиогенный шок (6,6%), инсульт (5,3%) и даже остановка сердца (3,4%).

Учёные не намерены останавливаться. Их цель — понять, почему мужчины умирают чаще, и найти способы спасти больше жизней.

Сегодня, когда стресс стал частью повседневности, врачи просят не игнорировать тревожные сигналы организма. "Разбитое сердце" — это не поэтический образ, а реальный и опасный диагноз.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Сейчас читают
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Недвижимость
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома Аудио 
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Авто
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Сводка с фронта: ВСУ потеряли ещё один американский F-16, все в ожидании встречи Путина и Трампа Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Последние материалы
Площадь вкуса: гастрономическая революция в одном из кварталов Афин
Крупнейший заказ в истории: Boeing поставит Саудовской Аравии 160 самолётов
Цунами эпохи динозавров спряталось в янтаре: деревья унесло в море, а мы узнали об этом 115 миллионов лет спустя
Кафе СССР в 1985 году. Цены, блюда и контингент
Ни капли лести — только правда: подписчики Оксаны Самойловой честно ответили, на сколько лет она выглядит
Тело крепнет, энергия прёт: простая тренировка, с которой начинают даже после 10 лет без спорта
Скандал на дороге: инспектор просит открыть капот, а потом начинается самое интересное
Маринованные шампиньоны своими руками: вкуснее магазинных и без лишних добавок
Дикие чернобыльские кабаны светятся до сих пор, хотя прошло свыше 30 лет
Какой стол спасёт маленькую кухню — и при этом будет удобным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.