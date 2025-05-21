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Плюс килограммы, минус энергия: привычка перед сном, которая портит всё

1:15
Здоровье

Ложиться спать после полуночи — вроде бы мелочь. Но американский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи уверен: это одна из самых недооценённых привычек, которая влияет на вес, гормоны и даже психику.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Почему поздний сон влияет на вес

По словам врача, регулярный недосып расстраивает работу гормонов, отвечающих за голод и насыщение. Результат — повышение аппетита, особенно к вечеру, и, как следствие, лишние килограммы. Прибавка в весе может быть первым тревожным звоночком.

Что ещё нарушается при жизни совы

  • Постоянная усталость и апатия.
  • Снижение концентрации и памяти.
  • Перегрузка психики и нестабильное настроение.
  • Сбой в работе печени и кишечника.

Поздний отход ко сну запускает цепочку нарушений, которая со временем затрагивает все системы организма.

Какой режим сна считать здоровым

Сетхи рекомендует:

  • Ложиться до полуночи.
  • Спать 7-9 часов.
  • Придерживаться одинакового режима, даже в выходные.

Такой ритм поддерживает не только физическое здоровье, но и эмоциональную устойчивость.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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