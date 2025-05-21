Плюс килограммы, минус энергия: привычка перед сном, которая портит всё

Ложиться спать после полуночи — вроде бы мелочь. Но американский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи уверен: это одна из самых недооценённых привычек, которая влияет на вес, гормоны и даже психику.
По словам врача, регулярный недосып расстраивает работу гормонов, отвечающих за голод и насыщение. Результат — повышение аппетита, особенно к вечеру, и, как следствие, лишние килограммы. Прибавка в весе может быть первым тревожным звоночком.
Поздний отход ко сну запускает цепочку нарушений, которая со временем затрагивает все системы организма.
Сетхи рекомендует:
Такой ритм поддерживает не только физическое здоровье, но и эмоциональную устойчивость.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.