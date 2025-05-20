Сон не всегда на пользу: почему мозг начинает тормозить при избытке отдыха

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Считаете, что высыпаться — это всегда хорошо? Учёные из Техаса предупреждают: если вы спите по 9 часов и больше, особенно при наличии депрессии, это может негативно сказываться на работе мозга. Новое исследование показало, что избыток сна может быть не менее вреден, чем его нехватка.

Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка спит

Что выяснили учёные

Исследование проводилось в рамках масштабного проекта Framingham Heart Study, где приняли участие 1853 человека от 27 до 85 лет. Учёные из UT Health San Antonio изучили, как продолжительность сна влияет на когнитивные функции: память, внимание и способность принимать решения.

Главный вывод: и слишком короткий, и слишком длинный сон ухудшают работу мозга. Оптимум — 7-8 часов в сутки, что подтверждает и Глобальный совет по здоровью мозга.

Почему это особенно опасно при депрессии

Исследователи обратили внимание на взаимодействие сна и депрессии. Участников разделили по наличию симптомов депрессии и приёму антидепрессантов. Оказалось:

У людей с депрессией, спящих более 9 часов, когнитивные функции страдали сильнее.

У тех, кто принимал антидепрессанты, но не испытывал симптомов, изменений не было.

Даже у людей без депрессии наблюдалось ухудшение при избытке сна — но в меньшей степени.

Почему это важно

До 90% людей с депрессией жалуются на проблемы со сном. Но если недосыпание — явный враг, то гиперсомния (избыточный сон) долгое время считалась безвредной. Это исследование впервые чётко показало: чрезмерный сон может быть связан с ухудшением работы мозга, особенно у уязвимых групп.

Уточнения

Депре́ссия - психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие.

