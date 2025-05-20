Чайный гриб против жира: что выяснили учёные о самом модном напитке десятилетия

Чайный гриб, он же комбуча, — один из самых модных напитков последнего десятилетия. Но теперь у него появился и научно подтверждённый аргумент в копилку: он действительно помогает в борьбе с лишним весом.
Американские и бразильские исследователи провели 8-недельный эксперимент с участием 38 добровольцев — как с нормальным весом, так и с ожирением. Каждый день они выпивали по 200 мл комбучи, приготовленной в лаборатории. Одновременно отслеживались их питание, активность и состояние здоровья.
Один стакан комбучи содержит 145 фенольных соединений, которые питают "хорошие" микробы и подавляют "плохие".
Исследования всё чаще указывают: микробиом кишечника — ключ к регулированию веса. Употребление комбучи может не просто улучшать пищеварение, а реально менять микрофлору так, чтобы она помогала снижать воспаление, улучшать обмен веществ и контролировать аппетит.
Хотя общее разнообразие грибковой микробиоты оставалось стабильным (или даже снижалось), влияние на бактерии оказалось чётко положительным.
Учёные планируют продолжить исследования, чтобы понять, как именно комбуча запускает полезные процессы в организме и насколько стабилен эффект. Но уже сейчас ясно: у этого напитка есть не только освежающий вкус, но и потенциал как у инструмента в борьбе с ожирением.
"Ча́йный гриб" (также "японский гриб", "маньчжурский гриб", "комбуча") — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией.
Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.