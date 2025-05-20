Чайный гриб против жира: что выяснили учёные о самом модном напитке десятилетия

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чайный гриб, он же комбуча, — один из самых модных напитков последнего десятилетия. Но теперь у него появился и научно подтверждённый аргумент в копилку: он действительно помогает в борьбе с лишним весом.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутылки с комбучей

Что выяснили учёные

Американские и бразильские исследователи провели 8-недельный эксперимент с участием 38 добровольцев — как с нормальным весом, так и с ожирением. Каждый день они выпивали по 200 мл комбучи, приготовленной в лаборатории. Одновременно отслеживались их питание, активность и состояние здоровья.

Результат оказался заметным

В кишечнике увеличилось количество полезных бактерий, особенно у людей с избыточным весом.

Выросла численность микроорганизмов, вырабатывающих бутираты — вещества, обладающие противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Уменьшилось число бактерий, связанных с ожирением: в частности, Ruminococcus и Dorea.

Один стакан комбучи содержит 145 фенольных соединений, которые питают "хорошие" микробы и подавляют "плохие".

Почему это важно

Исследования всё чаще указывают: микробиом кишечника — ключ к регулированию веса. Употребление комбучи может не просто улучшать пищеварение, а реально менять микрофлору так, чтобы она помогала снижать воспаление, улучшать обмен веществ и контролировать аппетит.

Хотя общее разнообразие грибковой микробиоты оставалось стабильным (или даже снижалось), влияние на бактерии оказалось чётко положительным.

Что дальше

Учёные планируют продолжить исследования, чтобы понять, как именно комбуча запускает полезные процессы в организме и насколько стабилен эффект. Но уже сейчас ясно: у этого напитка есть не только освежающий вкус, но и потенциал как у инструмента в борьбе с ожирением.

Уточнения

"Ча́йный гриб" (также "японский гриб", "маньчжурский гриб", "комбуча") — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией.

