Слишком поздно: как рак маскируется под простые недомогания

Иногда болезнь не кричит — она шепчет. И если вовремя не услышать эти сигналы, может быть поздно. Истории Хизер Кандрилли и Эльдиары — напоминание о том, как важно прислушиваться к своему телу.
36-летняя Хизер Кандрилли долгое время страдала от вздутия живота и болей в желудке, списывая всё на еду. Но это были первые признаки рака толстой кишки четвёртой стадии. Диагноз поставили поздно — только после того, как УЗИ выявило изменения в печени, и врачи наконец назначили колоноскопию. К тому моменту рак уже дал метастазы.
Хизер прошла 20 курсов химиотерапии, несколько операций и ждёт трансплантацию печени. Несмотря на помощь страховки, расходы могут дойти до полумиллиона долларов. Женщина воспитывает двух маленьких детей и ухаживает за мужем-инвалидом.
Муж Хизер считает, что роковую ошибку допустили врачи — колоноскопию нужно было сделать раньше. В США её рекомендуют с 45 лет, но симптомы у Хизер были задолго до этого возраста.
Эльдиаре было всего 19 лет, когда её начали беспокоить резкие боли в пальцах и руке. Травм не было, но боль становилась всё сильнее. Со временем рука опухла, появилась онемелость и странное покалывание, особенно в районе локтя, где нащупывалась опухоль.
Позже девушка заметила резкое похудение — около 4,5 кг за месяц. Диагноз прозвучал как удар: синовиальная саркома третьей стадии — редкий, агрессивный рак мягких тканей.
Обе истории — напоминание, что рак может долго не выдавать себя. Или наоборот — маскироваться под "что-то неважное". Вздутие, стреляющая боль, потеря веса, изменения в кишечнике — всё это может оказаться сигналом. Главное — не затягивать и проверяться.
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