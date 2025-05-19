Слишком поздно: как рак маскируется под простые недомогания

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда болезнь не кричит — она шепчет. И если вовремя не услышать эти сигналы, может быть поздно. Истории Хизер Кандрилли и Эльдиары — напоминание о том, как важно прислушиваться к своему телу.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

История Хизер: боль в животе, которую игнорировали

36-летняя Хизер Кандрилли долгое время страдала от вздутия живота и болей в желудке, списывая всё на еду. Но это были первые признаки рака толстой кишки четвёртой стадии. Диагноз поставили поздно — только после того, как УЗИ выявило изменения в печени, и врачи наконец назначили колоноскопию. К тому моменту рак уже дал метастазы.

Хизер прошла 20 курсов химиотерапии, несколько операций и ждёт трансплантацию печени. Несмотря на помощь страховки, расходы могут дойти до полумиллиона долларов. Женщина воспитывает двух маленьких детей и ухаживает за мужем-инвалидом.

Муж Хизер считает, что роковую ошибку допустили врачи — колоноскопию нужно было сделать раньше. В США её рекомендуют с 45 лет, но симптомы у Хизер были задолго до этого возраста.

История Эльдиары: редкая саркома и боль без причины

Эльдиаре было всего 19 лет, когда её начали беспокоить резкие боли в пальцах и руке. Травм не было, но боль становилась всё сильнее. Со временем рука опухла, появилась онемелость и странное покалывание, особенно в районе локтя, где нащупывалась опухоль.

Позже девушка заметила резкое похудение — около 4,5 кг за месяц. Диагноз прозвучал как удар: синовиальная саркома третьей стадии — редкий, агрессивный рак мягких тканей.

Почему важно не игнорировать симптомы

Обе истории — напоминание, что рак может долго не выдавать себя. Или наоборот — маскироваться под "что-то неважное". Вздутие, стреляющая боль, потеря веса, изменения в кишечнике — всё это может оказаться сигналом. Главное — не затягивать и проверяться.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

