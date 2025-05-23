Ешь не так — и страдаешь: привычки, которые надувают тебя как шарик

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тяжесть в животе, газообразование и дискомфорт могут выбить из колеи даже в самый активный день. Британский диетолог и фитнес-тренер Джеймс Уайт поделился простыми, но эффективными способами справиться с этими неприятными ощущениями.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Как избавиться от вздутия и газов: четыре простых шага

Первое, с чего стоит начать — отказаться от переработанных продуктов и сахара. Именно они чаще всего становятся причиной вздутия. Второй шаг — сократить количество хлеба и макарон. Эти продукты провоцируют избыточное образование газов.

Третий совет — есть медленно и внимательно. Наш мозг понимает, что мы сыты, только спустя 20 минут, поэтому торопливый приём пищи почти всегда заканчивается тяжестью в животе. И наконец, осторожно с интервальным голоданием. Если после долгого перерыва резко наесться на ужин, можно навредить кишечнику. Лучше питаться равномерно в течение дня.

Уточнения

Метеори́зм - избыточное скопление газов в кишечнике.

