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Белок есть, мышцы растут — но не благодаря мясу

1:06
Здоровье

Американские учёные из Университета Иллинойса провели исследование, которое может изменить привычные представления о питании при тренировках. Они доказали: для роста мышц совсем не обязательно есть мясо.

Спортивный мужчина
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

Растительный белок ничем не хуже: учёные пересмотрели правила набора мышц

В эксперименте участвовали 40 человек. Одни ели только продукты животного происхождения, другие — строго растительную пищу. Главное условие — высокий уровень белка и полный набор аминокислот. Все участники занимались силовыми тренировками, а за их метаболизмом следили учёные.

Результат оказался неожиданным: мышечная масса росла одинаково у обеих групп. Анализ тканей показал — организму всё равно, откуда поступает белок, если его достаточно и он качественный.

Руководитель исследования Николас Берд подчеркнул, что не имеет значения, растительный это белок или животный — для мышц важен сам факт его поступления, а не источник.

Уточнения

Белки́ - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Дмитрий Тезнев
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