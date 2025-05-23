Белок есть, мышцы растут — но не благодаря мясу

Американские учёные из Университета Иллинойса провели исследование, которое может изменить привычные представления о питании при тренировках. Они доказали: для роста мышц совсем не обязательно есть мясо.
В эксперименте участвовали 40 человек. Одни ели только продукты животного происхождения, другие — строго растительную пищу. Главное условие — высокий уровень белка и полный набор аминокислот. Все участники занимались силовыми тренировками, а за их метаболизмом следили учёные.
Результат оказался неожиданным: мышечная масса росла одинаково у обеих групп. Анализ тканей показал — организму всё равно, откуда поступает белок, если его достаточно и он качественный.
Руководитель исследования Николас Берд подчеркнул, что не имеет значения, растительный это белок или животный — для мышц важен сам факт его поступления, а не источник.
Белки́ - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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