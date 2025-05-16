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Вирус Западного Нила приближается к России: как защититься и кто в зоне риска

2:58
Здоровье

Комары этим летом будут опасны как никогда. По данным Роспотребнадзора, пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России ожидается в августе, но рост начнётся уже в июне. А значит, пора готовиться — и знать, с чем мы имеем дело.

комар Anopheles minimus
Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
комар Anopheles minimus

Где ждать вспышки

Наибольший риск — в Южном, Центральном и Приволжском округах. Именно там условия для распространения вируса особенно благоприятны: тепло, влажно и много насекомых-переносчиков.

Что это за болезнь

Лихорадка Западного Нила — это вирусная инфекция, которая передаётся в основном через укусы комаров. Главные "подозреваемые" — комары рода Culex, иногда Aedes и Anopheles. Заражаются они от птиц, а потом передают вирус человеку.

Дополнительные пути заражения редки, но возможны:

  • От матери к ребёнку.
  • Через переливание крови.
  • При пересадке органов.
  • Через грудное молоко.

От человека к человеку вирус не передаётся.

Кто в группе риска

Больше всего подвержены осложнениям:

  • Люди старше 60 лет.
  • Пациенты с хроническими болезнями (диабет, гипертония).
  • Люди с ослабленным иммунитетом.
  • Жители регионов с высокой активностью комаров.

Как проявляется лихорадка

  • Инкубационный период - от 2 до 14 дней.
  • 80% заражённых переносят вирус бессимптомно.

Остальные сталкиваются с одной из трёх форм:

Лёгкая форма

  • Температура до 40 °C, головная боль, мышечные боли, слабость, тошнота, сыпь.

Невроинвазивная форма

  • Менингит, энцефалит, судороги, параличи, спутанность сознания.

Хроническая форма

  • Когнитивные нарушения, тремор, депрессия, слабость.

Чем опасна

Самое страшное — вирус может поразить центральную нервную систему. Возможны:

  • Отёк мозга.
  • Кома.
  • Тяжёлые неврологические осложнения.
  • Смертельный исход.

Как защититься

Специфического лекарства нет — лечат только симптомы. Поэтому лучшая защита — профилактика:

  • Удаляйте стоячую воду (ведра, бочки, лужи).
  • Косите траву и убирайте мусор на участке.
  • Следите за подвалами — не допускайте сырости и протечек.
  • Используйте москитные сетки и репелленты.

В условиях роста заболеваемости лихорадкой Западного Нила важно сохранять бдительность: защищать себя и близких от укусов комаров, следить за санитарным состоянием участка и при первых тревожных симптомах не заниматься самолечением. Эта болезнь может показаться незаметной, но в тяжёлых формах она представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья. Лето — пора отдыха, но пусть оно будет безопасным.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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