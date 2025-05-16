Вирус Западного Нила приближается к России: как защититься и кто в зоне риска

Комары этим летом будут опасны как никогда. По данным Роспотребнадзора, пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России ожидается в августе, но рост начнётся уже в июне. А значит, пора готовиться — и знать, с чем мы имеем дело.
Наибольший риск — в Южном, Центральном и Приволжском округах. Именно там условия для распространения вируса особенно благоприятны: тепло, влажно и много насекомых-переносчиков.
Лихорадка Западного Нила — это вирусная инфекция, которая передаётся в основном через укусы комаров. Главные "подозреваемые" — комары рода Culex, иногда Aedes и Anopheles. Заражаются они от птиц, а потом передают вирус человеку.
Дополнительные пути заражения редки, но возможны:
От человека к человеку вирус не передаётся.
Больше всего подвержены осложнениям:
Остальные сталкиваются с одной из трёх форм:
Самое страшное — вирус может поразить центральную нервную систему. Возможны:
Специфического лекарства нет — лечат только симптомы. Поэтому лучшая защита — профилактика:
В условиях роста заболеваемости лихорадкой Западного Нила важно сохранять бдительность: защищать себя и близких от укусов комаров, следить за санитарным состоянием участка и при первых тревожных симптомах не заниматься самолечением. Эта болезнь может показаться незаметной, но в тяжёлых формах она представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья. Лето — пора отдыха, но пусть оно будет безопасным.
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