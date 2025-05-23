Чай, который может заменить кофе: в чём его сила и в чём подвох

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Матча уверенно занимает место в рационе тех, кто стремится к здоровому образу жизни. Этот зелёный порошковый чай становится всё популярнее благодаря умеренному содержанию кофеина и ряду полезных веществ. Врач Сохаиб Имтиаз развеял заблуждения о матче и рассказал, сколько на самом деле кофеина в одной чашке.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Матча

Сколько кофеина в матче и почему её выбирают вместо кофе

Оказалось, что в чашке объёмом 350 мл содержится от 37,8 до 177,6 мг кофеина. Этот показатель зависит от сорта матчи и способа её приготовления. По сравнению с кофе, где в чашке может быть от 113 до 247 мг кофеина, матчa даёт более мягкий эффект без резкого скачка энергии.

Но важны не только цифры. Матча помогает сосредоточиться, поддерживает выносливость и даже улучшает настроение. Благодаря антиоксидантам, витаминам и положительному влиянию на микрофлору кишечника, она становится не просто напитком, а полезной привычкой.

Уточнения

Матча - японский порошковый зелёный чай.

