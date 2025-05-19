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Глаза горят, мозг кипит — а выключить ноутбук нельзя? Этот метод поможет

2:11
Здоровье

Глаза режет, в висках пульсирует, а голова будто в тумане? Добро пожаловать в цифровую эпоху — здесь перегрузка от экранов стала почти нормой. Но есть простой способ не доводить себя до цифрового выгорания. И называется он — метод "20-20-20".

Руки на клавиатуре
Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руки на клавиатуре

Почему важно делать паузы

Работа за компьютером, скроллинг соцсетей, вечерние сериалы — всё это перегружает зрение и мозг. Симптомы знакомы многим: покрасневшие глаза, сухость, усталость, рассеянность и тревожность. Если вы проводите у экрана несколько часов подряд — пора внедрить диджитал-детокс в режиме реального времени.

В чём суть метода 20-20-20

Этот способ прост и эффективен. Каждые 20 минут работы за экраном нужно:

  • Отвлечься минимум на 20 секунд.
  • Посмотреть вдаль или на объект, который находится на расстоянии не менее 20 футов (около 6 метров).
  • Или сделать 20 шагов по комнате.

Это разгружает глаза, предотвращает их пересыхание и даёт микропаузу психике.

Кому подойдёт

Если вы сидите перед экраном по 4-8 часов в день — этот метод для вас. Особенно он полезен тем, кто уже сталкивался с дискомфортом в глазах или чувством перегруженности. А ещё - для тех, кто не может позволить себе полноценный диджитал-детокс, но хочет сохранить здоровье и сосредоточенность.

Как внедрить в жизнь

Метод легко адаптируется под ваш график. Главное — напоминать себе о паузах. Установите таймер или приложение, которое будет сигнализировать каждые 20 минут. А что делать в эти 20 секунд — решайте сами: кто-то просто смотрит в окно, кто-то делает пару шагов, а кому-то помогает вдох-выдох и взгляд на любимое растение.

Метод не требует полной изоляции от интернета или отключения устройств. Он про заботу о себе здесь и сейчас — без отказов, без жёстких правил, просто короткая пауза, которая меняет самочувствие.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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