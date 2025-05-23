Пока ты считал калории, банан уже нормализовал твоё давление

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные из Университета Ватерлоо пришли к неожиданному выводу: обычные бананы помогают снизить давление даже эффективнее, чем отказ от соли. Исследование, опубликованное в журнале American Journal of Physiology — Renal Physiology, показало, что увеличение количества калия в рационе работает лучше, чем ограничение натрия.

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Бананы против давления: лучше, чем отказ от соли

Калий помогает организму избавляться от излишков соли, восстанавливает баланс электролитов и укрепляет сосуды. Главное — соблюдать правильное соотношение калия и натрия в пище. Тогда результат будет ощутимым.

Кроме бананов, калий можно получить из апельсинов, дыни, зелени, картофеля и сухофруктов. Добавить эти продукты в рацион проще, чем полностью отказаться от соли — а эффект может быть даже лучше.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан.

