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Пока ты считал калории, банан уже нормализовал твоё давление

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Здоровье

Американские учёные из Университета Ватерлоо пришли к неожиданному выводу: обычные бананы помогают снизить давление даже эффективнее, чем отказ от соли. Исследование, опубликованное в журнале American Journal of Physiology — Renal Physiology, показало, что увеличение количества калия в рационе работает лучше, чем ограничение натрия.

банан
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
банан

Бананы против давления: лучше, чем отказ от соли

Калий помогает организму избавляться от излишков соли, восстанавливает баланс электролитов и укрепляет сосуды. Главное — соблюдать правильное соотношение калия и натрия в пище. Тогда результат будет ощутимым.

Кроме бананов, калий можно получить из апельсинов, дыни, зелени, картофеля и сухофруктов. Добавить эти продукты в рацион проще, чем полностью отказаться от соли — а эффект может быть даже лучше.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан.

Автор Дмитрий Тезнев
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