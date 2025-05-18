Одно — к болезням, другое — к долголетию: какое масло стоит оставить на кухне

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Масло — один из самых обсуждаемых продуктов в мире здорового питания. Вкус сливочного никем не оспаривается, но вот его влияние на организм вызывает всё больше вопросов. Новые данные говорят: выбирать стоит не сердцем, а сосудами.

Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бутерброд

Что показало исследование

В 2025 году JAMA Internal Medicine опубликовал масштабное исследование с участием более 221 000 человек, за питанием которых наблюдали в течение 30 лет. Результат:

У тех, кто ел много сливочного масла, был выше риск преждевременной смерти.

А замена сливочного масла на растительное снижала общую смертность, включая онкологические заболевания, на 17%.

В чём разница между маслами

Сливочное масло

Твёрдое при комнатной температуре. Оно состоит примерно на 70% из насыщенных жиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина и провоцируют болезни сердца.

Растительные масла

Оливковое, подсолнечное, рапсовое, соевое — жидкие. В них много ненасыщенных жиров, которые:

Улучшают состояние сосудов.

Снижают воспаления.

Защищают сердце.

Поддерживают нормальный уровень холестерина.

Например

Оливковое масло содержит 14% насыщенных жиров.

содержит 14% насыщенных жиров. Кукурузное - 13%.

- 13%. Подсолнечное - всего 10%.

Плюс — в растительных маслах больше антиоксидантов, особенно витамина Е, который борется с повреждениями клеток и воспалением.

Как заменить сливочное масло без боли

Не обязательно полностью отказываться от сливочного — просто уменьшите его долю:

Используйте его только там, где важно для вкуса: в каше, соусе, креме.

в каше, соусе, креме. В остальных случаях — добавляйте растительное масло : в салаты, для тушения, в заправки.

: в салаты, для тушения, в заправки. В выпечке начните заменять часть сливочного масла на растительное - получится нежнее и легче.

- получится нежнее и легче. Вместо жарки — запекайте или готовьте на пару. Это не только полезнее, но и вкус сохраняется лучше.

Небольшой шаг — большая польза. Замена части сливочного масла на растительное помогает уменьшить риски, улучшить состояние сосудов и сделать рацион по-настоящему сбалансированным.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

