Одно — к болезням, другое — к долголетию: какое масло стоит оставить на кухне

Масло — один из самых обсуждаемых продуктов в мире здорового питания. Вкус сливочного никем не оспаривается, но вот его влияние на организм вызывает всё больше вопросов. Новые данные говорят: выбирать стоит не сердцем, а сосудами.
Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бутерброд
Что показало исследование
В 2025 году JAMA Internal Medicine опубликовал масштабное исследование с участием более 221 000 человек, за питанием которых наблюдали в течение 30 лет. Результат:
У тех, кто ел много сливочного масла, был выше риск преждевременной смерти.
А замена сливочного масла на растительное снижала общую смертность, включая онкологические заболевания, на 17%.
В чём разница между маслами
Сливочное масло
Твёрдое при комнатной температуре. Оно состоит примерно на 70% из насыщенных жиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина и провоцируют болезни сердца.
Растительные масла
Оливковое, подсолнечное, рапсовое, соевое — жидкие. В них много ненасыщенных жиров, которые:
Улучшают состояние сосудов.
Снижают воспаления.
Защищают сердце.
Поддерживают нормальный уровень холестерина.
Например
Оливковое масло содержит 14% насыщенных жиров.
Кукурузное - 13%.
Подсолнечное - всего 10%.
Плюс — в растительных маслах больше антиоксидантов, особенно витамина Е, который борется с повреждениями клеток и воспалением.
Как заменить сливочное масло без боли
Не обязательно полностью отказываться от сливочного — просто уменьшите его долю:
Используйте его только там, где важно для вкуса: в каше, соусе, креме.
В остальных случаях — добавляйте растительное масло: в салаты, для тушения, в заправки.
В выпечке начните заменять часть сливочного масла на растительное - получится нежнее и легче.
Вместо жарки — запекайте или готовьте на пару. Это не только полезнее, но и вкус сохраняется лучше.
Небольшой шаг — большая польза. Замена части сливочного масла на растительное помогает уменьшить риски, улучшить состояние сосудов и сделать рацион по-настоящему сбалансированным.
Уточнения
Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.