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Одно — к болезням, другое — к долголетию: какое масло стоит оставить на кухне

2:25
Здоровье

Масло — один из самых обсуждаемых продуктов в мире здорового питания. Вкус сливочного никем не оспаривается, но вот его влияние на организм вызывает всё больше вопросов. Новые данные говорят: выбирать стоит не сердцем, а сосудами.

Бутерброд
Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бутерброд

Что показало исследование

В 2025 году JAMA Internal Medicine опубликовал масштабное исследование с участием более 221 000 человек, за питанием которых наблюдали в течение 30 лет. Результат:

  • У тех, кто ел много сливочного масла, был выше риск преждевременной смерти.
  • А замена сливочного масла на растительное снижала общую смертность, включая онкологические заболевания, на 17%.

В чём разница между маслами

Сливочное масло

  • Твёрдое при комнатной температуре. Оно состоит примерно на 70% из насыщенных жиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина и провоцируют болезни сердца.

Растительные масла

Оливковое, подсолнечное, рапсовое, соевое — жидкие. В них много ненасыщенных жиров, которые:

  • Улучшают состояние сосудов.
  • Снижают воспаления.
  • Защищают сердце.
  • Поддерживают нормальный уровень холестерина.

Например

  • Оливковое масло содержит 14% насыщенных жиров.
  • Кукурузное - 13%.
  • Подсолнечное - всего 10%.

Плюс — в растительных маслах больше антиоксидантов, особенно витамина Е, который борется с повреждениями клеток и воспалением.

Как заменить сливочное масло без боли

Не обязательно полностью отказываться от сливочного — просто уменьшите его долю:

  • Используйте его только там, где важно для вкуса: в каше, соусе, креме.
  • В остальных случаях — добавляйте растительное масло: в салаты, для тушения, в заправки.
  • В выпечке начните заменять часть сливочного масла на растительное - получится нежнее и легче.
  • Вместо жарки — запекайте или готовьте на пару. Это не только полезнее, но и вкус сохраняется лучше.

Небольшой шаг — большая польза. Замена части сливочного масла на растительное помогает уменьшить риски, улучшить состояние сосудов и сделать рацион по-настоящему сбалансированным.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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