Так спят миллионы, но именно это положение усиливает храп и боль

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

От того, как мы спим, зависит не только качество ночного отдыха, но и общее состояние здоровья. Остеопат Майкл Фатика рассказал, какие позы для сна помогают справиться с болью в спине и снизить храп.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка под одеялом

Как спать, если болит спина или мешает храп

Если вас беспокоит спина, лучше отказаться от сна на животе - это создаёт лишнее давление на позвоночник и шею. Вместо этого стоит выбрать один из двух вариантов: лежать на боку с немного согнутыми коленями или на спине, подложив подушку под колени. Оба положения помогают сохранять естественный изгиб поясницы и уменьшают нагрузку.

Тем, кто сталкивается с храпом и трудностями с дыханием ночью, наоборот, не стоит спать на спине. В этом положении мягкое нёбо и язык могут смещаться назад, затрудняя прохождение воздуха. Поза на боку будет более безопасной и комфортной.

Уточнения

Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

