Привычка, которая кажется безобидной, может парализовать тебя навсегда

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На первый взгляд безобидная привычка хрустеть шеей может привести к серьёзным последствиям. По словам американского невролога Байбина Чена, при характерном звуке могут повреждаться сосуды, питающие мозг. Это вызывает расслоение позвоночной артерии, нарушает кровоток и повышает риск образования тромбов.

Фото: freepik шея

Почему не стоит хрустеть шеей

Одним из самых тяжёлых осложнений может стать инсульт, особенно опасен он, если задевает ствол мозга — тогда нарушаются речь, координация и даже способность глотать. В редких случаях возможно развитие синдрома "запертого человека" - состояния, при котором тело полностью парализовано, но сознание сохраняется.

Особо рискуют люди с повышенным давлением, курильщики, те, у кого есть заболевание соединительной ткани (например, синдром Элерса-Данлоса), а также те, кто недавно получил травму шеи. В их случае даже один неосторожный хруст может обернуться серьёзной проблемой.

Уточнения

Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

