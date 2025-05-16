Секрет голливудской улыбки раскрыт: эти продукты – табу для белоснежных зубов

Потемнение зубов — распространенная косметическая проблема, которая со временем затрагивает многих людей. Хотя генетика играет определенную роль в естественном цвете ваших зубов, ряд факторов, таких как ежедневные привычки и потребляемые продукты, могут ускорить процесс изменения цвета.
"Потемнение зубов происходит, когда внешний слой зубов, эмаль, стирается, обнажая более желтоватый дентин, или когда пигментированные вещества прилипают к поверхности зубов. То, что мы потребляем, и наши ежедневные привычки оказывают большое влияние на внешний вид зубов", — объясняет стоматолог Мануэлла Ламарао.
Ниже вы найдете информацию о продуктах и напитках, способствующих потемнению зубов:
Оба напитка богаты танинами — соединениями, которые могут оставлять пятна на зубах. Чрезмерное употребление кофе или чая может привести к накоплению темных пятен на поверхности зубов.
Красное вино содержит натуральные пигменты и кислоты, которые способствуют образованию пятен на зубах. Кроме того, кислотность вина может привести к истиранию зубной эмали, делая зубы более уязвимыми к появлению пятен.
Газированные напитки, такие как газировка и энергетические напитки, содержат искусственные красители и кислоты, которые со временем могут окрасить ваши зубы, особенно при употреблении в больших количествах.
Некоторые продукты, такие как свекла, соевый соус, темные фрукты, такие как черника и ежевика, а также карри, могут вызывать появление пятен на поверхности зубов из-за присутствующих в них натуральных пигментов.
Кислые продукты, такие как цитрусовые (апельсины, лимоны) и уксус, со временем могут истончать зубную эмаль, делая зубы более восприимчивыми к появлению пятен.
Привычки, которые также способствуют потемнению зубов
Зубы человека — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.
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