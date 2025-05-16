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Секрет голливудской улыбки раскрыт: эти продукты – табу для белоснежных зубов

2:59
Здоровье

Потемнение зубов — распространенная косметическая проблема, которая со временем затрагивает многих людей. Хотя генетика играет определенную роль в естественном цвете ваших зубов, ряд факторов, таких как ежедневные привычки и потребляемые продукты, могут ускорить процесс изменения цвета.

Девушка улыбается
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка улыбается

"Потемнение зубов происходит, когда внешний слой зубов, эмаль, стирается, обнажая более желтоватый дентин, или когда пигментированные вещества прилипают к поверхности зубов. То, что мы потребляем, и наши ежедневные привычки оказывают большое влияние на внешний вид зубов", — объясняет стоматолог Мануэлла Ламарао.

Ниже вы найдете информацию о продуктах и напитках, способствующих потемнению зубов:

Кофе и чай

Оба напитка богаты танинами — соединениями, которые могут оставлять пятна на зубах. Чрезмерное употребление кофе или чая может привести к накоплению темных пятен на поверхности зубов.

Красное вино

Красное вино содержит натуральные пигменты и кислоты, которые способствуют образованию пятен на зубах. Кроме того, кислотность вина может привести к истиранию зубной эмали, делая зубы более уязвимыми к появлению пятен.

Безалкогольные и тёмные напитки

Газированные напитки, такие как газировка и энергетические напитки, содержат искусственные красители и кислоты, которые со временем могут окрасить ваши зубы, особенно при употреблении в больших количествах.

Продукты, богатые натуральными красителями

Некоторые продукты, такие как свекла, соевый соус, темные фрукты, такие как черника и ежевика, а также карри, могут вызывать появление пятен на поверхности зубов из-за присутствующих в них натуральных пигментов.

Кислые продукты

Кислые продукты, такие как цитрусовые (апельсины, лимоны) и уксус, со временем могут истончать зубную эмаль, делая зубы более восприимчивыми к появлению пятен.

Привычки, которые также способствуют потемнению зубов

  1. Курение: употребление сигарет и других табачных изделий является одной из основных причин изменения цвета зубов. Никотин и смолы в сигаретах могут оставить необратимые пятна на зубах, со временем делая их темнее;
  2. Неправильная чистка зубов: неправильная или недостаточная частая чистка зубов может способствовать образованию налета и зубного камня, что приводит к изменению цвета зубов. Кроме того, использование щеток с очень жесткой щетиной может привести к истиранию зубной эмали и обнажению дентина;
  3. Несоблюдение гигиены после еды: длительное нахождение остатков пищи во рту способствует размножению бактерий, которые не только ухудшают здоровье полости рта, но и вызывают потемнение зубов.

Уточнения

Зубы человека — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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