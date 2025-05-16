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Секрет средиземноморского долголетия прячется в этой банке

3:25
Здоровье

Вы до сих пор считаете, что чёрные оливки — это просто закуска к аперитиву? Пришло время полностью изменить взгляд на эти плоды. Эти скромные чёрные жемчужины не просто вкусны — они способны серьёзно улучшить ваше здоровье, особенно если вы переживаете гормональные изменения, боретесь с воспалением или просто устали от хронической усталости.

Оливки
Фото: commons.wikimedia.org by Andre Engels, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оливки

Интересные факты перед тем, как вы откроете банку:

  1. Настоящие чёрные оливки не такие уж и чёрные - без добавок железа (E579 или E585) их цвет варьируется от коричневого до бордового.

  2. 7 оливок в день могут покрыть почти половину дневной нормы железа.

  3. Оливки в рассоле - натуральный источник пробиотиков, если не подвергались термообработке.

Польза, которой не видно на этикетке

Чёрные оливки — это больше, чем жир. Они богаты мононенасыщенными жирами, особенно олеиновой кислотой, которая:

  • снижает уровень воспаления,

  • укрепляет сердечно-сосудистую систему,

  • стабилизирует уровень холестерина.

Бонус: они содержат витамин E, железо, клетчатку и фенольные соединения — oleuropéine и hydroxytyrosol. Последние славятся антиоксидантными, противовоспалительными и даже нейропротекторными свойствами.

Менопауза и не только: почему женщинам важно есть оливки

Оливки становятся особенно ценными в период перименопаузы и менопаузы, когда возрастает оксидативный стресс и риск метаболических нарушений. Фенольные соединения помогают:

  • снизить воспаление,

  • стабилизировать гормональный фон,

  • поддерживать обмен веществ.

Наука говорит: это работает

Недавнее исследование Университета Гранады (2024) выявило соединение β-резорциловую кислоту в чёрных оливках. Оно:

  • уменьшает жировую массу без потери мышц,

  • усиливает чувствительность к инсулину,

  • ускоряет обмен веществ.

Это делает оливки мощным инструментом в профилактике метаболических заболеваний.

Оливки против старения

Олеуропеин и гидрокситирозол также защищают нервную систему и могут:

  • замедлить старение мозга,

  • улучшить память,

  • снизить риск нейродегенеративных заболеваний.

Сколько и как есть

Рекомендуемая доза — 25 г в день, то есть около 7 оливок. Это всего 37 ккал, но:

  • снабжает организм антиоксидантами,

  • насыщает полезными жирами,

  • даёт длительное чувство сытости.

Пробиотики в банке

Выбирайте непастеризованные оливки в рассоле - они содержат живые бактерии, например, Lactobacillus plantarum, улучшающие микрофлору, пищеварение и иммунитет.

👩‍🍳 Рецепт: оливки, запечённые с орегано и чесноком

Ингредиенты:

  • 500 г чёрных зрелых оливок

  • 2 зубчика чеснока

  • 2 ст. л. орегано

  • соль, оливковое масло

Приготовление:

  1. Отварите оливки 5 минут, обсушите.

  2. Смешайте с чесноком, орегано, маслом.

  3. Запекайте 35-40 мин при 160°.

  4. Добавьте по вкусу пиканты: перец чили или апельсин.

Храните в стеклянной банке до месяца.

Уточнения

Оли́ва европе́йская или Масли́на культу́рная, или Масли́на европе́йская, или Оли́вковое де́рево (лат. Olea europaea) — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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