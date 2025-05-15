Завтрак, который бодрит лучше эспрессо: секрет тарелки №1

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы всё ещё полагаетесь на кофе, чтобы начать день? Возможно, вы делаете это зря. Есть продукты, которые не просто бодрят, но запускают организм на полную мощность — без скачков энергии и последующей усталости.

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Начни с воды, а не с кофе

Первое, что нужно сделать после пробуждения — это не тянуться к чашке эспрессо, а просто выпить стакан воды. За ночь тело теряет влагу, и именно вода помогает "завести" желудок и разбудить обмен веществ. Это самый простой утренний хак, о котором многие забывают.

Каша — пища для мозга

Цельнозерновые каши — настоящая утренняя суперпища. Благодаря витаминам группы B они улучшают работу нервной системы и помогают сосредоточиться. А содержащиеся в них медленные углеводы дают заряд энергии на несколько часов, в отличие от кофе, бодрящий эффект которого кратковременен и часто оборачивается резким упадком сил.

Белок = энергия + сытость

Натуральный йогурт без сахара, яйца, творог — всё это белковые продукты, которые медленно перевариваются и дольше сохраняют чувство насыщения. Это не только полезно, но и помогает не переедать в течение дня.

Горсть орехов — для сердца и бодрости

20-30 граммов орехов по утрам — и вы получите:

полезные жиры;

растительный белок;

витамины группы B;

магний — минерал, влияющий на уровень энергии.

К тому же орехи снижают "плохой" холестерин и улучшают концентрацию.

Витамин C вместо кофеина

Фрукты, богатые витамином С (апельсины, грейпфруты), бодрят не хуже эспрессо — и гораздо мягче для организма. Свежевыжатый сок из них — отличный вариант, но диетологи рекомендуют разбавлять его водой, чтобы снизить кислотность и избежать лишнего сахара.

Бонус: как не тянуться к сладкому

По словам диетолога Анжелики Дюваль, богатые белком и клетчаткой продукты помогают контролировать тягу к сахару. Они дают стабильное насыщение, не вызывают инсулиновых качелей и помогают чувствовать себя лучше без резких энергетических спадов, сообщает "Москва 24".

Уточнения

Эспре́ссо (итал. espresso - срочный, скорый) — кофейный напиток объёмом 25-30 мл, получаемый при помощи кофемашины, пропускающей горячую воду под давлением через слой спрессованного молотого кофе.

