Завтрак, который бодрит лучше эспрессо: секрет тарелки №1

Вы всё ещё полагаетесь на кофе, чтобы начать день? Возможно, вы делаете это зря. Есть продукты, которые не просто бодрят, но запускают организм на полную мощность — без скачков энергии и последующей усталости.
Первое, что нужно сделать после пробуждения — это не тянуться к чашке эспрессо, а просто выпить стакан воды. За ночь тело теряет влагу, и именно вода помогает "завести" желудок и разбудить обмен веществ. Это самый простой утренний хак, о котором многие забывают.
Цельнозерновые каши — настоящая утренняя суперпища. Благодаря витаминам группы B они улучшают работу нервной системы и помогают сосредоточиться. А содержащиеся в них медленные углеводы дают заряд энергии на несколько часов, в отличие от кофе, бодрящий эффект которого кратковременен и часто оборачивается резким упадком сил.
Натуральный йогурт без сахара, яйца, творог — всё это белковые продукты, которые медленно перевариваются и дольше сохраняют чувство насыщения. Это не только полезно, но и помогает не переедать в течение дня.
20-30 граммов орехов по утрам — и вы получите:
полезные жиры;
растительный белок;
витамины группы B;
магний — минерал, влияющий на уровень энергии.
К тому же орехи снижают "плохой" холестерин и улучшают концентрацию.
Фрукты, богатые витамином С (апельсины, грейпфруты), бодрят не хуже эспрессо — и гораздо мягче для организма. Свежевыжатый сок из них — отличный вариант, но диетологи рекомендуют разбавлять его водой, чтобы снизить кислотность и избежать лишнего сахара.
По словам диетолога Анжелики Дюваль, богатые белком и клетчаткой продукты помогают контролировать тягу к сахару. Они дают стабильное насыщение, не вызывают инсулиновых качелей и помогают чувствовать себя лучше без резких энергетических спадов, сообщает "Москва 24".
Эспре́ссо (итал. espresso - срочный, скорый) — кофейный напиток объёмом 25-30 мл, получаемый при помощи кофемашины, пропускающей горячую воду под давлением через слой спрессованного молотого кофе.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.