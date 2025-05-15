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Завтрак, который бодрит лучше эспрессо: секрет тарелки №1

2:17
Здоровье

Вы всё ещё полагаетесь на кофе, чтобы начать день? Возможно, вы делаете это зря. Есть продукты, которые не просто бодрят, но запускают организм на полную мощность — без скачков энергии и последующей усталости.

Завтрак
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Завтрак

Начни с воды, а не с кофе

Первое, что нужно сделать после пробуждения — это не тянуться к чашке эспрессо, а просто выпить стакан воды. За ночь тело теряет влагу, и именно вода помогает "завести" желудок и разбудить обмен веществ. Это самый простой утренний хак, о котором многие забывают.

Каша — пища для мозга

Цельнозерновые каши — настоящая утренняя суперпища. Благодаря витаминам группы B они улучшают работу нервной системы и помогают сосредоточиться. А содержащиеся в них медленные углеводы дают заряд энергии на несколько часов, в отличие от кофе, бодрящий эффект которого кратковременен и часто оборачивается резким упадком сил.

Белок = энергия + сытость

Натуральный йогурт без сахара, яйца, творог — всё это белковые продукты, которые медленно перевариваются и дольше сохраняют чувство насыщения. Это не только полезно, но и помогает не переедать в течение дня.

Горсть орехов — для сердца и бодрости

20-30 граммов орехов по утрам — и вы получите:

  • полезные жиры;

  • растительный белок;

  • витамины группы B;

  • магний — минерал, влияющий на уровень энергии.

К тому же орехи снижают "плохой" холестерин и улучшают концентрацию.

Витамин C вместо кофеина

Фрукты, богатые витамином С (апельсины, грейпфруты), бодрят не хуже эспрессо — и гораздо мягче для организма. Свежевыжатый сок из них — отличный вариант, но диетологи рекомендуют разбавлять его водой, чтобы снизить кислотность и избежать лишнего сахара.

Бонус: как не тянуться к сладкому

По словам диетолога Анжелики Дюваль, богатые белком и клетчаткой продукты помогают контролировать тягу к сахару. Они дают стабильное насыщение, не вызывают инсулиновых качелей и помогают чувствовать себя лучше без резких энергетических спадов, сообщает "Москва 24".

Уточнения

Эспре́ссо (итал. espresso - срочный, скорый) — кофейный напиток объёмом 25-30 мл, получаемый при помощи кофемашины, пропускающей горячую воду под давлением через слой спрессованного молотого кофе.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
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