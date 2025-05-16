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Этот "сорняк" из супа выжимает из тела лишнюю воду — а ты продолжаешь его игнорировать

3:14
Здоровье

Кажется, что петрушка — это просто зелень для супа? Ошибаетесь! Этот скромный листочек скрывает в себе настоящий арсенал пользы для здоровья.

петрушка
Фото: pxhere
петрушка

Не просто зелень: в чём сила петрушки

Сложно поверить, но у каждого на кухне может расти настоящая суперпища. Петрушка, которую легко вырастить даже на подоконнике, способна значительно укрепить организм. Богатая витаминами С, К, провитамином А, железом, калием и кальцием, она помогает укрепить иммунитет, борется с воспалениями и ускоряет восстановление после простуды.

Кроме того, она действует как мощный антиоксидант — защищает клетки от повреждений, уменьшает риск хронических заболеваний и помогает телу справляться со стрессом.

Что умеет эта зелень

Петрушка полезна не только при простуде. Вот чем ещё она может быть полезна:

  • Облегчает боли при зубных недугах;

  • Освежает дыхание;

  • Снимает вздутие живота и улучшает пищеварение;

  • Снижает уровень сахара в крови;

  • Поддерживает здоровье сердца и сосудов;

  • Снижает артериальное давление;

  • Стимулирует выведение лишней жидкости, уменьшая отёки;

  • Помогает при воспалениях мочевыводящих путей;

  • Поддерживает нормальную работу печени и почек.

Петрушечный чай: простой рецепт

Порция здоровья — в одной чашке. Чтобы приготовить чай, вам потребуется:

  • 1 столовая ложка свежей, мелко нарезанной петрушки;

  • 250 мл горячей воды.

Залейте зелень водой, накройте и настаивайте 5 минут. Пейте один раз в день, не более недели подряд. Такой напиток не только выведет лишнюю воду, но и облегчит симптомы простуды.

А если вы не любите травяной чай, просто добавьте петрушку в утренний смузи — пользы не убавится.

Два вида — две роли

Петрушка бывает двух основных типов:

  • Гладколистная - с ярким вкусом, идеально подходит к пасте, соусам, мясу и рыбе.

  • Кудрявая (курчавая) - более нейтральная по вкусу, отлично смотрится в салатах и на бутербродах как декоративный элемент.

Когда стоит быть осторожным

Пусть петрушка и полезна, но это не значит, что её можно употреблять без меры. Рекомендуемая доза — не более одной столовой ложки в день. При чрезмерном употреблении может перегрузить печень и почки. Особую осторожность следует проявлять беременным — несмотря на высокое содержание фолиевой кислоты, петрушка может спровоцировать сокращения матки. А если вы принимаете препараты для разжижения крови, проконсультируйтесь с врачом — петрушка может влиять на их действие.

3 интересных факта о петрушке

  1. В Древней Греции петрушка считалась священным растением и украшала не только блюда, но и победителей Олимпийских игр.

  2. Сок петрушки может осветлить веснушки и пигментные пятна — благодаря высокому содержанию витамина С.

  3. Петрушка используется в народной медицине для восстановления после тяжёлых болезней и операций.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50-80 см.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Залесская-Сыч Антонина
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