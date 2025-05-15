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Мастера маникюра чинят зубы за 300 рублей — стоматологи хватаются за голову

1:58
Здоровье

Видео с "наращиванием" зубов маникюрным гель-лаком набирают популярность. Мастера по маникюру берут обычную базу для ногтей, стоят она 200-300 рублей, и "чинят" сколы на зубах. Звучит креативно? Только до визита к настоящему стоматологу.

Девушка улыбается
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка улыбается

Можно вообще остаться без зуба

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева предупреждает: такой подход может закончиться потерей зуба.
Почему?

  • Пломба, сделанная вне клиники, почти наверняка будет завышена — она нарушит прикус и приведёт к повторному сколу. Если он уходит глубже под десну — спасать уже нечего, только удалять.
  • Форма зуба при самодельной реставрации не соответствует естественному смыканию. Это нарушает работу всей зубочелюстной системы.

Гель-лак + слизистая = опасная реакция

Химия, которая в норме применяется только на ногтях, совершенно не предназначена для слизистой. При попадании в рот:

  • Может вызвать аллергию, включая анафилактический шок.
  • Через слюну попадёт в организм, где способен вызвать токсическую реакцию.

Без сцепления и надёжности

Даже в стоматологии пломбы иногда не выдерживают. А здесь — вообще нет прочного контакта с эмалью, нет подготовки поверхности, нет безопасной фиксации. По сути, это недолговечная и рискованная маскировка, а не лечение.

Бьюти-эксперименты во рту — плохая идея

Ранее стоматолог Алексей Антипенко уже предупреждал об опасности подпиливания зубов пилкой. Результат — гиперчувствительность к температуре, кислоте, прикосновениям и даже жеванию.

Вывод: зубы — это не ногти. Любительские лайфхаки, особенно с химией для маникюра, могут закончиться болью, удалением зуба и дорогостоящим лечением, сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Стоматоло́гия - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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