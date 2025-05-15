Мастера маникюра чинят зубы за 300 рублей — стоматологи хватаются за голову

Видео с "наращиванием" зубов маникюрным гель-лаком набирают популярность. Мастера по маникюру берут обычную базу для ногтей, стоят она 200-300 рублей, и "чинят" сколы на зубах. Звучит креативно? Только до визита к настоящему стоматологу.
Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева предупреждает: такой подход может закончиться потерей зуба.
Почему?
Химия, которая в норме применяется только на ногтях, совершенно не предназначена для слизистой. При попадании в рот:
Даже в стоматологии пломбы иногда не выдерживают. А здесь — вообще нет прочного контакта с эмалью, нет подготовки поверхности, нет безопасной фиксации. По сути, это недолговечная и рискованная маскировка, а не лечение.
Ранее стоматолог Алексей Антипенко уже предупреждал об опасности подпиливания зубов пилкой. Результат — гиперчувствительность к температуре, кислоте, прикосновениям и даже жеванию.
Вывод: зубы — это не ногти. Любительские лайфхаки, особенно с химией для маникюра, могут закончиться болью, удалением зуба и дорогостоящим лечением, сообщает сайт Москва 24.
Стоматоло́гия - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
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