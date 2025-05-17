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Лишний вес уйдёт в один миг: корейская диета, которая работает, когда другие не помогают

4:37
Здоровье

Если вы стремитесь похудеть, но не достигаете желаемого результата, возможно, стоит пересмотреть свои пищевые привычки. Корейский врач разработал программу восстановления обмена веществ, которая стала популярной благодаря заявлениям о быстрой потере веса. Эта программа, известная как "Диета включения", основана на принципах периодического голодания, употреблении богатой белком пищи и улучшении работы кишечника для сжигания жира при сохранении мышечной массы.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Один из блогеров, пишущий о здоровье кишечника, поделился своим опытом: "К концу первой недели я заметил уменьшение вздутия живота и улучшение пищеварения. К четвертой неделе я потерял 4,5 фунта жира, почувствовал себя более энергичным и отметил удивительную ясность ума", сообщает греческое издание InStyle.

Как работает диета

Диета "Включение", созданная доктором Пак Ён У, основана на принципах, описанных в его книге, вышедшей семь лет назад. Программа разделена на четыре недели, каждая из которых представляет собой отдельный этап.

Особое внимание уделяется белку как важному элементу для роста и восстановления мышц. Рекомендуется избегать кофеина, алкоголя, обработанных продуктов и сахара, в то время как углеводы можно употреблять в умеренных количествах.

Ограничение углеводов помогает организму войти в состояние кетоза, что может снизить воспаление кишечника. Клетчатка, содержащаяся в овощах, увеличивает объем стула, облегчая соблюдение программы. Некоторые исследования показывают, что прерывистое голодание может повысить уровень энергии.

1-я неделя

Цель первой недели — детоксикация и восстановление кишечника. В течение первых трех дней участники пьют протеиновые коктейли четыре раза в день, принимают пробиотики утром натощак и ходят пешком не менее часа в день.

Если чувство голода не проходит, можно добавить простой несладкий йогурт, тофу и овощи, такие как капуста, огурцы и брокколи. Этот режим продолжается еще четыре дня, за исключением обеда с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка, который может включать рыбу, курицу, тофу, отварную свинину, нежирную говядину или яйца. Запрещены мука, молочные продукты и кофе.

2-я неделя

На второй неделе начинается период прерывистого голодания, который предполагает ограничение приема пищи в течение определенного времени. Рекомендуется голодать в течение 24 часов, начиная с раннего ужина и заканчивая полдником следующего дня, после чего следует ужин с высоким содержанием белка.

Ежедневный рацион включает два протеиновых коктейля, обед и ужин с низким содержанием углеводов, а также орехи, белый рис, бобовые и утреннюю чашку черного кофе. Важно избегать интенсивных физических нагрузок во время голодания.

3-я и 4-я неделя

Последние две недели направлены на усиление сжигания жира за счет увеличения периодов голодания и добавления гибкости в рацион с низким содержанием углеводов. На третьей неделе необходимо соблюдать два непоследовательных 24-часовых периода голодания, а на четвертой — три.

Рацион остается прежним: два протеиновых коктейля и два приема пищи с низким содержанием углеводов. Можно употреблять тыкву, помидоры черри, каштаны и ягоды, а сладкий картофель и бананы лучше оставить на время после тренировки. После завершения программы рекомендуется продолжать двухразовое питание еще одну неделю.

Прежде чем начать диету "Включение"

Перед началом любой диеты необходимо проконсультироваться с врачом. Ограничение кофеина может вызвать симптомы отмены, такие как головные боли, усталость и раздражительность. Монотонность в питании также может стать проблемой.

Преимущества и недостатки интервального голодания продолжают изучаться. Например, исследование, проведенное в прошлом году, показало, что ограничение времени приема пищи менее чем восемью часами в день может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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