Лишний вес уйдёт в один миг: корейская диета, которая работает, когда другие не помогают

4:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы стремитесь похудеть, но не достигаете желаемого результата, возможно, стоит пересмотреть свои пищевые привычки. Корейский врач разработал программу восстановления обмена веществ, которая стала популярной благодаря заявлениям о быстрой потере веса. Эта программа, известная как "Диета включения", основана на принципах периодического голодания, употреблении богатой белком пищи и улучшении работы кишечника для сжигания жира при сохранении мышечной массы.

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Один из блогеров, пишущий о здоровье кишечника, поделился своим опытом: "К концу первой недели я заметил уменьшение вздутия живота и улучшение пищеварения. К четвертой неделе я потерял 4,5 фунта жира, почувствовал себя более энергичным и отметил удивительную ясность ума", сообщает греческое издание InStyle.

Как работает диета

Диета "Включение", созданная доктором Пак Ён У, основана на принципах, описанных в его книге, вышедшей семь лет назад. Программа разделена на четыре недели, каждая из которых представляет собой отдельный этап.

Особое внимание уделяется белку как важному элементу для роста и восстановления мышц. Рекомендуется избегать кофеина, алкоголя, обработанных продуктов и сахара, в то время как углеводы можно употреблять в умеренных количествах.

Ограничение углеводов помогает организму войти в состояние кетоза, что может снизить воспаление кишечника. Клетчатка, содержащаяся в овощах, увеличивает объем стула, облегчая соблюдение программы. Некоторые исследования показывают, что прерывистое голодание может повысить уровень энергии.

1-я неделя

Цель первой недели — детоксикация и восстановление кишечника. В течение первых трех дней участники пьют протеиновые коктейли четыре раза в день, принимают пробиотики утром натощак и ходят пешком не менее часа в день.

Если чувство голода не проходит, можно добавить простой несладкий йогурт, тофу и овощи, такие как капуста, огурцы и брокколи. Этот режим продолжается еще четыре дня, за исключением обеда с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка, который может включать рыбу, курицу, тофу, отварную свинину, нежирную говядину или яйца. Запрещены мука, молочные продукты и кофе.

2-я неделя

На второй неделе начинается период прерывистого голодания, который предполагает ограничение приема пищи в течение определенного времени. Рекомендуется голодать в течение 24 часов, начиная с раннего ужина и заканчивая полдником следующего дня, после чего следует ужин с высоким содержанием белка.

Ежедневный рацион включает два протеиновых коктейля, обед и ужин с низким содержанием углеводов, а также орехи, белый рис, бобовые и утреннюю чашку черного кофе. Важно избегать интенсивных физических нагрузок во время голодания.

3-я и 4-я неделя

Последние две недели направлены на усиление сжигания жира за счет увеличения периодов голодания и добавления гибкости в рацион с низким содержанием углеводов. На третьей неделе необходимо соблюдать два непоследовательных 24-часовых периода голодания, а на четвертой — три.

Рацион остается прежним: два протеиновых коктейля и два приема пищи с низким содержанием углеводов. Можно употреблять тыкву, помидоры черри, каштаны и ягоды, а сладкий картофель и бананы лучше оставить на время после тренировки. После завершения программы рекомендуется продолжать двухразовое питание еще одну неделю.

Прежде чем начать диету "Включение"

Перед началом любой диеты необходимо проконсультироваться с врачом. Ограничение кофеина может вызвать симптомы отмены, такие как головные боли, усталость и раздражительность. Монотонность в питании также может стать проблемой.

Преимущества и недостатки интервального голодания продолжают изучаться. Например, исследование, проведенное в прошлом году, показало, что ограничение времени приема пищи менее чем восемью часами в день может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

