Опасный секрет интервального голодания: когда диета превращается во врага

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы интервальное голодание стало популярным методом для снижения веса. Этот подход предполагает чередование периодов голодания (только вода, чай или кофе без сахара и добавок) и приема пищи. Один из самых распространенных вариантов — схема 16:8, где голодание длится 16 часов. Существуют и другие варианты, такие как 12/12 или 5/2 (пять дней обычного питания и два дня ограничений).

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Однако диетолог-эндокринолог Наталья Севастьянова, эксперт проекта Деменция. net, предупреждает, что интервальное голодание может быть вредным для людей с заболеваниями желчевыводящей системы. Врач советует перед началом такой диеты пройти УЗИ органов брюшной полости, чтобы исключить возможные проблемы с желчным пузырем, пишет Газета.Ru.

При аномалиях желчного пузыря, желчнокаменной болезни или холецистите интервальное голодание может привести к ухудшению состояния. Например, при нарушениях оттока желчи могут образоваться сгустки (сладж) или камни. В таких случаях голодание может спровоцировать обострение заболеваний.

С точки зрения биохимии, интервальное голодание и обычный дефицит калорий имеют схожие эффекты.

"Однако на длительной дистанции сложно поддерживать дефицит калорий, и в такой ситуации при отсутствии противопоказаний интервальное голодание позволяет добиться схожих эффектов без дискомфорта", — добавила Севастьянова.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.



