Руки немеют после сна? Врач раскрыл 3 неожиданные причины

Врач-невролог "СМ-Клиника" Артем Барышев рассказал, что онемение рук после сна, сидения или физических нагрузок может указывать на различные нарушения в организме.
По словам врача, шейно-грудной переход является самой подвижной частью позвоночника и принимает на себя все механические нагрузки, помогая организму адаптироваться к разным условиям.
Барышев подчеркнул, что каждый случай требует индивидуального подхода к лечению и правильной диагностики. В некоторых ситуациях, когда симптомы возникают внезапно и не поддаются лечению противовоспалительными препаратами, могут быть более серьезные повреждения, которые необходимо вовремя диагностировать, пишет Газета.Ru.
Врач может назначить дополнительное обследование, включая МРТ и гастроскопию, в зависимости от развития симптомов. Поэтому важно подробно рассказывать врачу о ситуации и не заниматься самолечением.
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