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Руки немеют после сна? Врач раскрыл 3 неожиданные причины

1:28
Здоровье

Врач-невролог "СМ-Клиника" Артем Барышев рассказал, что онемение рук после сна, сидения или физических нагрузок может указывать на различные нарушения в организме.

Женские руки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женские руки

По словам врача, шейно-грудной переход является самой подвижной частью позвоночника и принимает на себя все механические нагрузки, помогая организму адаптироваться к разным условиям.

  • Если онемение ощущается в одной руке, это может быть связано с перегрузкой плеча и лопатки или зажатием нервного корешка в шее.
  • Онемение обеих рук может указывать на неправильную работу поясницы, при которой верхняя часть тела "натягивается" вниз для снижения нагрузки.
  • Если дискомфорт появился после длительного сидения за компьютером, возможно, у человека упало зрение, и шея пытается стабилизировать мышцы глаз.

Барышев подчеркнул, что каждый случай требует индивидуального подхода к лечению и правильной диагностики. В некоторых ситуациях, когда симптомы возникают внезапно и не поддаются лечению противовоспалительными препаратами, могут быть более серьезные повреждения, которые необходимо вовремя диагностировать, пишет Газета.Ru.

Врач может назначить дополнительное обследование, включая МРТ и гастроскопию, в зависимости от развития симптомов. Поэтому важно подробно рассказывать врачу о ситуации и не заниматься самолечением.

Уточнения

Парестези́я — один из видов расстройства чувствительности (расстройства ощущений), характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек.
 

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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