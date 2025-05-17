Руки немеют после сна? Врач раскрыл 3 неожиданные причины

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог "СМ-Клиника" Артем Барышев рассказал, что онемение рук после сна, сидения или физических нагрузок может указывать на различные нарушения в организме.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женские руки

По словам врача, шейно-грудной переход является самой подвижной частью позвоночника и принимает на себя все механические нагрузки, помогая организму адаптироваться к разным условиям.

Если онемение ощущается в одной руке, это может быть связано с перегрузкой плеча и лопатки или зажатием нервного корешка в шее.

Онемение обеих рук может указывать на неправильную работу поясницы, при которой верхняя часть тела "натягивается" вниз для снижения нагрузки.

Если дискомфорт появился после длительного сидения за компьютером, возможно, у человека упало зрение, и шея пытается стабилизировать мышцы глаз.

Барышев подчеркнул, что каждый случай требует индивидуального подхода к лечению и правильной диагностики. В некоторых ситуациях, когда симптомы возникают внезапно и не поддаются лечению противовоспалительными препаратами, могут быть более серьезные повреждения, которые необходимо вовремя диагностировать, пишет Газета.Ru.

Врач может назначить дополнительное обследование, включая МРТ и гастроскопию, в зависимости от развития симптомов. Поэтому важно подробно рассказывать врачу о ситуации и не заниматься самолечением.

Уточнения

Парестези́я — один из видов расстройства чувствительности (расстройства ощущений), характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек.





Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

