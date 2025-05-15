Мозг, сердце, энергия: чем помогает витамин B12

Витамин B12 — один из тех элементов, без которых организм быстро начинает "буксовать". Он участвует в работе нервной системы, помогает синтезировать ДНК и формировать красные кровяные тельца. И, в отличие от витамина C, его нельзя получить из овощей — только из животных продуктов или добавок.
Главное — нормализуется уровень самого витамина, если раньше был дефицит. Это особенно актуально для вегетарианцев, пожилых людей и тех, у кого есть проблемы с ЖКТ. Иногда назначают инъекции, но чаще — обычные таблетки. Главное — не забывать контролировать показатели с врачом.
B12 нужен для формирования нервной системы плода. Его нехватка повышает риск анемии и задержки развития. Особенно это касается будущих мам, которые придерживаются вегетарианской диеты.
B12 помогает расщеплять гомоцистеин — аминокислоту, которая в избытке повышает риск сердечных болезней и слабоумия. Однако профилактика болезней с помощью B12 — тема ещё спорная. Его роль скорее вспомогательная.
Самые богатые источники: говядина, печень, рыба, молоко, яйца и обогащённые злаки. Если вы едите эти продукты регулярно — вероятно, всё в порядке. Но при подозрениях на дефицит лучше сделать анализ.
Только при дефиците или в группе риска. Если вы веган, старше 60 или у вас были операции на желудке — стоит обсудить приём B12 с врачом.
Витами́нами B12 называют группу биологически активных веществ, называемых кобаламинами и относящиеся к корриноидам, содержащим в структуре атом кобальта (III) и являющиеся хелатными соединениями.
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