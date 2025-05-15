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Привычка, которая поможет чувствовать себя лучше после кофе

1:41
Здоровье

Кофе давно стал утренним ритуалом миллионов людей. Но мало кто задумывается: а когда лучше пить воду — до или после чашки бодрящего напитка? И как это влияет на уровень сахара в крови?

Эспрессо с водой, сахаром и печеньем
Фото: commons.wikimedia.org by Бенрейс, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Эспрессо с водой, сахаром и печеньем

Почему вода перед кофе — не просто прихоть

Кофеин - мягкий диуретик, и даже пара чашек могут слегка обезвоживать организм. Это важно, потому что хорошая гидратация помогает усваивать глюкозу и повышает эффективность инсулина. То есть, если выпить воду перед кофе — можно смягчить возможный скачок сахара в крови.

Особенно актуально это для людей с нестабильным глюкозным уровнем. Хорошо увлажнённый организм лучше справляется с колебаниями сахара. А ещё вода снижает кислотность желудка — отличная новость для тех, кто плохо переносит кофе натощак, сообщает Медпульс.

Баланс кофеина и сахара

Кофеин повышает уровень адреналина — тот, в свою очередь, может стимулировать выброс глюкозы в кровь. У здорового человека это почти незаметно, но при преддиабете или диабете скачки могут быть ощутимыми.

Пить воду после кофе — не вредно, но и не так эффективно: действие кофеина уже началось. Лучше сделать глоток воды за 15-20 минут до чашки — этого времени достаточно, чтобы вода начала усваиваться, не мешая пищеварению.

Важно не только когда, но и сколько

Контроль уровня сахара — это не только кофе и вода. Рацион, физическая активность и режим сна тоже играют роль. Главное — пить достаточно воды в течение всего дня.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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