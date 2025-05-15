Привычка, которая поможет чувствовать себя лучше после кофе

Кофе давно стал утренним ритуалом миллионов людей. Но мало кто задумывается: а когда лучше пить воду — до или после чашки бодрящего напитка? И как это влияет на уровень сахара в крови?
Кофеин - мягкий диуретик, и даже пара чашек могут слегка обезвоживать организм. Это важно, потому что хорошая гидратация помогает усваивать глюкозу и повышает эффективность инсулина. То есть, если выпить воду перед кофе — можно смягчить возможный скачок сахара в крови.
Особенно актуально это для людей с нестабильным глюкозным уровнем. Хорошо увлажнённый организм лучше справляется с колебаниями сахара. А ещё вода снижает кислотность желудка — отличная новость для тех, кто плохо переносит кофе натощак, сообщает Медпульс.
Кофеин повышает уровень адреналина — тот, в свою очередь, может стимулировать выброс глюкозы в кровь. У здорового человека это почти незаметно, но при преддиабете или диабете скачки могут быть ощутимыми.
Пить воду после кофе — не вредно, но и не так эффективно: действие кофеина уже началось. Лучше сделать глоток воды за 15-20 минут до чашки — этого времени достаточно, чтобы вода начала усваиваться, не мешая пищеварению.
Контроль уровня сахара — это не только кофе и вода. Рацион, физическая активность и режим сна тоже играют роль. Главное — пить достаточно воды в течение всего дня.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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