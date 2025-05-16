Как в банке с тунцом оказалось больше ртути, чем в термометре — и это не шутка

На даче ящик тушенки может показаться спасением от зомби-апокалипсиса. Но в повседневной жизни консервы — это не всегда безопасный продукт. За милой этикеткой часто скрываются добавки, канцерогены и сырьё сомнительного качества.

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Топ-3 рыбные консервы, которые стоит обходить

Тунец — любимец салатов и бутербродов — на поверку оказался одним из самых неблагонадёжных продуктов. В 90% банок находят повышенное содержание ртути и даже мышьяк. Эти вещества не выводятся из организма, а накапливаются.

Креветки — особенно крупные консервированные — выращиваются на фермах с применением антибиотиков и гормонов. Вместе с белком вы получаете "коктейль" из стимуляторов роста.

Лосось в консервах чаще всего не дикий, а фермерский. А значит — пестициды, красители, гормоны и антибиотики идут в комплекте.

Рыба в масле и шпроты — ретро, которое не надо возвращать

Любая рыба в масле сегодня — это не вкус детства, а порция канцерогенов. В банки льют самое дешёвое рафинированное масло, которое бьёт по сосудам, желудку и давлению. Даже если масло вылили, оно уже пропитало рыбу насквозь.

Шпроты — отдельная грустная история. За копчёным ароматом скрываются бензапирены — канцерогены, которые при накоплении вызывают онкологию. Причём не "может быть", а "будет", если регулярно есть такую рыбу.

Мясные и овощные консервы — не всё мясо одинаково полезно

В мясных консервах полно соли, иногда — каррагинан. Этот желирующий агент раздражает слизистую ЖКТ, особенно опасен для детей. Плюс высокая температура при производстве разрушает всё полезное, оставляя только жир и белок.

Овощные консервы? В них — соль, уксус, сахар и то же рафинированное масло. Витаминов — ноль. Только клетчатка и вкусовая имитация свежести.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.



