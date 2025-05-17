Сладко, но не вредно: творожный лайфхак для тех, кто хочет заботиться о себе

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Творог — это не просто завтрак "на скорую руку". Это белковая бомба, насыщенная кальцием, витаминами группы B, магнием и фосфором. Он легко сочетается с солёными и сладкими добавками, а с правильным ингредиентом и вовсе может превратиться в союзника вашего пищеварения.

Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ творог

Именно такой ингредиент — инулин. Добавьте его к творогу, и ваш кишечник будет работать как часы.

Инулин: невидимый помощник

Эта пищевая клетчатка встречается в корне цикория, но чаще всего её добавляют в виде порошка — он чуть сладковатый, но почти не влияет на вкус. Главное — его пребиотическое действие. Инулин не переваривается в верхних отделах ЖКТ, зато служит питанием для "хороших" бактерий в кишечнике. Это:

Улучшает микрофлору.

Стимулирует мягкую и регулярную работу кишечника.

Избавляет от вздутия и запоров.

Кроме того, инулин помогает усваивать кальций и цинк, снижает уровень сахара и даже борется с повышенными триглицеридами. Диетологи советуют начинать с 1 чайной ложки в день.

Вкусно и полезно: что ещё добавить к творогу

Льняное масло + вяленые томаты + орегано

Такой "средиземноморский" микс помогает сердцу и сосудам, снижает холестерин, уменьшает воспаления и улучшает пищеварение. Орегано дополнительно борется со свободными радикалами.

Орехи, какао и ягоды

Молотые грецкие орехи питают мозг, улучшают концентрацию. Какао разгоняет кровь и пробуждает. А малина — источник полифенолов, которые защищают клетки от старения.

Яблоко и корица

Отличный вариант для сладкоежек: корица регулирует уровень сахара и снимает воспаление, а яблоки добавляют клетчатку и витамины.

Вывод: Обычный творог может стать настоящей супередой — стоит лишь добавить к нему правильные ингредиенты. Особенно, если ваш живот время от времени подаёт сигналы SOS.

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

