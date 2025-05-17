Сладко, но не вредно: творожный лайфхак для тех, кто хочет заботиться о себе

Творог — это не просто завтрак "на скорую руку". Это белковая бомба, насыщенная кальцием, витаминами группы B, магнием и фосфором. Он легко сочетается с солёными и сладкими добавками, а с правильным ингредиентом и вовсе может превратиться в союзника вашего пищеварения.
Именно такой ингредиент — инулин. Добавьте его к творогу, и ваш кишечник будет работать как часы.
Эта пищевая клетчатка встречается в корне цикория, но чаще всего её добавляют в виде порошка — он чуть сладковатый, но почти не влияет на вкус. Главное — его пребиотическое действие. Инулин не переваривается в верхних отделах ЖКТ, зато служит питанием для "хороших" бактерий в кишечнике. Это:
Кроме того, инулин помогает усваивать кальций и цинк, снижает уровень сахара и даже борется с повышенными триглицеридами. Диетологи советуют начинать с 1 чайной ложки в день.
Вывод: Обычный творог может стать настоящей супередой — стоит лишь добавить к нему правильные ингредиенты. Особенно, если ваш живот время от времени подаёт сигналы SOS.
Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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