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В 20 раз больше витамина С, чем в лимоне: что за сок с Карибов хвалят диетологи

2:12
Здоровье

Вы наверняка о нём не слышали, но именно этот ярко-красный напиток называют самым полезным соком в мире. Он кислый, редкий и почти не встречается на наших столах. А зря — ведь сок из ацеролы может не только укрепить иммунитет, но и ускорить обмен веществ, снизить уровень сахара в крови и даже улучшить зрение.

напиток
Фото: commons.wikimedia.org by Emanuel Jöbstl und Martin Thoma, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
напиток

Что такое ацерола

Ацерола — это фрукт с Карибов, известный также как барбадосская вишня. Маленькие трёхдольные плоды обладают сочной, но очень кислой мякотью. Их вкус далеко не для всех, зато состав — просто фантастика.

В 100 г ацеролы может содержаться до 4500 мг витамина С! Для сравнения, суточная норма — всего 200-250 мг. Также в ней много витамина А, клетчатки, антоцианов и флавонолов при минимуме калорий.

Польза сока ацеролы: от сахара до сияющей кожи

Укрепляет иммунитет

  • Обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогает бороться с инфекциями и усталостью.

Безопасен при диабете

  • Низкий гликемический индекс (всего 20) позволяет использовать его для снижения и стабилизации уровня сахара в крови.

Разгоняет метаболизм

  • Ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварение и помогает сжигать жиры.

Поддерживает зрение

  • Витамин А улучшает работу сетчатки и предотвращает возрастные изменения зрения.

Улучшает внешний вид

  • Укрепляет волосы, кожу и ногти — делает их крепче, ярче и здоровее.

Кому особенно полезен этот сок

  • Пожилым людям: для иммунитета, энергии и поддержки памяти.
  • Тренирующимся и уставшим: как натуральный антистресс.
  • Диабетикам: для мягкой регуляции уровня глюкозы.
  • Тем, кто хочет похудеть: как естественный ускоритель метаболизма.

Даже 30-60 мл в день могут принести ощутимую пользу. Единственное "но" — кислый вкус. Но ради такого эффекта можно и скривиться.

Уточнения

Сок - жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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