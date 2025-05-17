В 20 раз больше витамина С, чем в лимоне: что за сок с Карибов хвалят диетологи

Вы наверняка о нём не слышали, но именно этот ярко-красный напиток называют самым полезным соком в мире. Он кислый, редкий и почти не встречается на наших столах. А зря — ведь сок из ацеролы может не только укрепить иммунитет, но и ускорить обмен веществ, снизить уровень сахара в крови и даже улучшить зрение.
Ацерола — это фрукт с Карибов, известный также как барбадосская вишня. Маленькие трёхдольные плоды обладают сочной, но очень кислой мякотью. Их вкус далеко не для всех, зато состав — просто фантастика.
В 100 г ацеролы может содержаться до 4500 мг витамина С! Для сравнения, суточная норма — всего 200-250 мг. Также в ней много витамина А, клетчатки, антоцианов и флавонолов при минимуме калорий.
Даже 30-60 мл в день могут принести ощутимую пользу. Единственное "но" — кислый вкус. Но ради такого эффекта можно и скривиться.
Сок - жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.
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