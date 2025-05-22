Что на самом деле ускоряет старение кожи: враг скрывается в тарелке

Американский врач-диетолог и блогер Эрик Берг утверждает, что главную угрозу для здоровья кожи представляют не солнечные лучи, а повседневные пищевые привычки.
По словам доктора, особенно разрушительно на клетки кожи действуют растительные масла с высоким содержанием омега-6 жирных кислот. Соевое, кукурузное, хлопковое и рапсовое масла провоцируют хроническое скрытое воспаление, которое ускоряет старение кожи, появление морщин и пигментных пятен.
Проблема усугубляется тем, что эти масла проходят сложную промышленную обработку, лишаясь большинства природных полезных свойств. Они широко применяются в пищевой промышленности и незаметно становятся частью ежедневного рациона.
Эрик Берг рекомендует полностью исключить переработанные растительные масла и заменить их натуральными источниками жиров: сливочным маслом, авокадо, оливковым маслом первого холодного отжима, кокосовым маслом и рыбьим жиром.
Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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