Что на самом деле ускоряет старение кожи: враг скрывается в тарелке

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский врач-диетолог и блогер Эрик Берг утверждает, что главную угрозу для здоровья кожи представляют не солнечные лучи, а повседневные пищевые привычки.

Фото: Designed be Freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вечерний макияж

Вредная для кожи привычка, которая ускоряет появление морщин

По словам доктора, особенно разрушительно на клетки кожи действуют растительные масла с высоким содержанием омега-6 жирных кислот. Соевое, кукурузное, хлопковое и рапсовое масла провоцируют хроническое скрытое воспаление, которое ускоряет старение кожи, появление морщин и пигментных пятен.

Проблема усугубляется тем, что эти масла проходят сложную промышленную обработку, лишаясь большинства природных полезных свойств. Они широко применяются в пищевой промышленности и незаметно становятся частью ежедневного рациона.

Эрик Берг рекомендует полностью исключить переработанные растительные масла и заменить их натуральными источниками жиров: сливочным маслом, авокадо, оливковым маслом первого холодного отжима, кокосовым маслом и рыбьим жиром.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



