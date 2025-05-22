Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выставки государственных музеев Исаакиевский собор и заповедника Гатчина из Санкт-Петербурга открываются на Роза Хутор
Волосы теряют цвет — мозг забирает его себе? Странная связь, о которой вы не знали
Килиан Мбаппе всё ещё может выиграть европейскую Золотую бутсу
Центробанки скупают золото как в 50-х. К чему готовятся сверхдержавы?
Астрономы нашли осколок Луны, который ведёт двойную игру с Землёй
Сахар как на американских горках? Эти продукты выключают "аттракцион" за неделю
Не заплатил за аварию — временно забудь о вождении: водителей ждёт новый запрет
Хотите крупные яблоки без червяков и болезней? Вот с чего начать
Омск в тревоге: гинекологические болезни, которые раньше ставили после 30, теперь находят у 18-летних

Что на самом деле ускоряет старение кожи: враг скрывается в тарелке

1:08
Здоровье

Американский врач-диетолог и блогер Эрик Берг утверждает, что главную угрозу для здоровья кожи представляют не солнечные лучи, а повседневные пищевые привычки.

Вечерний макияж
Фото: Designed be Freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

Вредная для кожи привычка, которая ускоряет появление морщин

По словам доктора, особенно разрушительно на клетки кожи действуют растительные масла с высоким содержанием омега-6 жирных кислот. Соевое, кукурузное, хлопковое и рапсовое масла провоцируют хроническое скрытое воспаление, которое ускоряет старение кожи, появление морщин и пигментных пятен.

Проблема усугубляется тем, что эти масла проходят сложную промышленную обработку, лишаясь большинства природных полезных свойств. Они широко применяются в пищевой промышленности и незаметно становятся частью ежедневного рациона.

Эрик Берг рекомендует полностью исключить переработанные растительные масла и заменить их натуральными источниками жиров: сливочным маслом, авокадо, оливковым маслом первого холодного отжима, кокосовым маслом и рыбьим жиром.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Сейчас читают
Длинные волосы и фарфоровая кожа без косметики? Вот чем пользовались японки веками
Красота и стиль
Длинные волосы и фарфоровая кожа без косметики? Вот чем пользовались японки веками Аудио 
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
СССР юридически жив. Как РФ могла бы этим воспользоваться в 2025 году Олег Володин Великобритания хочет снизить потолок на российскую нефть Олег Артюков Дыра в укроарсенале. Россия уничтожила сразу четыре пусковые установки РСЗО Himars Дмитрий Плотников
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Последние материалы
Сахар как на американских горках? Эти продукты выключают "аттракцион" за неделю
Не заплатил за аварию — временно забудь о вождении: водителей ждёт новый запрет
Хотите крупные яблоки без червяков и болезней? Вот с чего начать
Омск в тревоге: гинекологические болезни, которые раньше ставили после 30, теперь находят у 18-летних
Простой трюк с горчицей, который удвоит урожай редиса
Моторы легендарных танков СССР: рёв, который менял историю
Албания обошла Грецию и Хорватию: отдых здесь станет вашим секретом счастья, и вот почему
Вопреки слухам о баснословных гонорарах: Сергей Пиоро раскрыл, как на самом деле живут актёры
Без слов, без сомнений: животные, которые сделали всё, чтобы спасти человека
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.