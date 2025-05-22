Купил, потому что грустно: как эмоции делают нас идеальными клиентами

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Импульсивные покупки часто становятся реакцией на эмоциональные переживания. Об этом рассказала Екатерина Шагина, заведующая лабораторией практических навыков Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Olsztyn, Poland

Почему люди совершают импульсивные покупки: объяснение психолога

По её словам, толчком к незапланированным тратам могут стать стресс, депрессия, одиночество или скука. В таких ситуациях покупка выступает в роли психологической компенсации, даря кратковременное облегчение. Некоторые люди склонны к импульсивным решениям в силу личностных особенностей.

Кроме того, страх упустить выгодное предложение побуждает к покупкам без реальной необходимости. Маркетплейсы усиливают эту тенденцию: процесс оформления заказа занимает всего несколько секунд, не оставляя мозгу времени на осознанное обдумывание.

Геймификация, ограниченные скидки, таймеры и "последние шансы" стимулируют выработку дофамина, превращая шоппинг в азартную игру.

Чтобы минимизировать риск импульсивных трат, Екатерина Шагина рекомендует придерживаться правила "подожди 24 часа перед покупкой". Это помогает трезво оценить необходимость товара.

Также полезны предоплаченные карты с ограниченным балансом, составление списка покупок и установка строгих фильтров для отбора нужных товаров.

Уточнения

Дофами́н - гормон и нейромедиатор.

