Пломба с ошибкой: как маленький дефект приводит к большим проблемам

Пациенты часто обращаются к неврологу или терапевту с жалобами на хронические головные боли, щелчки в челюсти или дискомфорт при жевании. Однако, как отмечает Виктория Радько, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic, эти симптомы могут быть связаны с нарушением работы зубочелюстной системы — в частности, с неправильно установленной пломбой.
На первый взгляд кажется, что небольшая ошибка при пломбировке не может серьёзно повлиять на здоровье. Но если пломба нарушает окклюзию — правильное смыкание зубов - это запускает цепную реакцию негативных изменений.
Виктория Радько объяснила основные последствия:
Если после установки пломбы появляются чувствительность, щелчки в челюсти или неприятные ощущения при жевании, важно не откладывать визит к врачу. Своевременная коррекция поможет избежать серьёзных осложнений.
Пло́мба - химический состав, используемый для заполнения полости в зубе, образовавшейся после лечения кариеса или в результате механического или иного повреждения зуба.
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