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Пломба с ошибкой: как маленький дефект приводит к большим проблемам

1:37
Здоровье

Пациенты часто обращаются к неврологу или терапевту с жалобами на хронические головные боли, щелчки в челюсти или дискомфорт при жевании. Однако, как отмечает Виктория Радько, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic, эти симптомы могут быть связаны с нарушением работы зубочелюстной системы — в частности, с неправильно установленной пломбой.

Девушка на приёме у стоматолога
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на приёме у стоматолога

Чем опасна неправильно поставленная пломба: объяснение врача

На первый взгляд кажется, что небольшая ошибка при пломбировке не может серьёзно повлиять на здоровье. Но если пломба нарушает окклюзию — правильное смыкание зубов - это запускает цепную реакцию негативных изменений.

Виктория Радько объяснила основные последствия:

  • Хроническая головная боль: даже минимальное смещение прикуса вызывает перенапряжение жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава, что приводит к головным болям напряжения.

  • Щелчки и боль в челюсти: изменение высоты зуба нарушает стабильность работы сустава, вызывая щелчки, хруст, ограничение движений и болезненность при жевании.

  • Стирание зубов и нарушение прикуса: пломба неправильной высоты приводит к неравномерной нагрузке, ускоренному стиранию эмали и смещению зубов.

Если после установки пломбы появляются чувствительность, щелчки в челюсти или неприятные ощущения при жевании, важно не откладывать визит к врачу. Своевременная коррекция поможет избежать серьёзных осложнений.

Уточнения

Пло́мба - химический состав, используемый для заполнения полости в зубе, образовавшейся после лечения кариеса или в результате механического или иного повреждения зуба.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
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