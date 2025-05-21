Не только для души: как искусство помогает справляться со стрессом и тревогой

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Искусство способно оказывать заметное положительное влияние на здоровье и настроение, причём не только в музеях, но даже в стенах больниц. Команда экспертов из Кембриджского университета проанализировала 38 научных исследований с участием 6805 человек, чтобы изучить влияние искусства на самочувствие.

Фото: commons.wikimedia.org by Netelo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эрмитаж

Как искусство влияет на здоровье и самочувствие

Результаты показали, что контакт с произведениями искусства способствует росту эвдемонического благополучия - чувства осмысленности жизни, достижения целей и внутреннего удовлетворения. При этом форма искусства не играет решающей роли: классика, абстракция, скульптура, фотография или цифровые работы оказывают одинаково благотворный эффект.

Особенно интересно, что культурные мероприятия улучшают самочувствие даже в медицинских учреждениях, помогая пациентам справляться со стрессом и тревожностью.

Искусство часто воспринимается как нечто второстепенное, но исследование показало: взаимодействие с культурой — будь то в качестве увлечения или терапевтического инструмента — способно значительно укрепить психологическое здоровье.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Positive Psychology.

Уточнения

Иску́сство - одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и художественной практики.



