Искусство способно оказывать заметное положительное влияние на здоровье и настроение, причём не только в музеях, но даже в стенах больниц. Команда экспертов из Кембриджского университета проанализировала 38 научных исследований с участием 6805 человек, чтобы изучить влияние искусства на самочувствие.
Результаты показали, что контакт с произведениями искусства способствует росту эвдемонического благополучия - чувства осмысленности жизни, достижения целей и внутреннего удовлетворения. При этом форма искусства не играет решающей роли: классика, абстракция, скульптура, фотография или цифровые работы оказывают одинаково благотворный эффект.
Особенно интересно, что культурные мероприятия улучшают самочувствие даже в медицинских учреждениях, помогая пациентам справляться со стрессом и тревожностью.
Искусство часто воспринимается как нечто второстепенное, но исследование показало: взаимодействие с культурой — будь то в качестве увлечения или терапевтического инструмента — способно значительно укрепить психологическое здоровье.
Результаты исследования опубликованы в Journal of Positive Psychology.
Иску́сство - одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и художественной практики.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.