Клубника делает чудеса: кто бы мог подумать, что ягода настолько крута

Клубника — это не просто вкусная ягода, но и настоящий кладезь пользы для здоровья. О её уникальных свойствах рассказал дипломированный диетолог Джонатан Пертелл.
Клубника помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови благодаря низкому гликемическому индексу. Это делает ягоду отличным выбором для людей с диабетом.
Антиоксиданты и витамин С в составе клубники обладают противовоспалительным эффектом, помогают при остеоартрите и ускоряют заживление кожи.
Регулярное употребление клубники — не менее трёх порций в неделю — снижает риск сердечного приступа. Антоцианы, флавоноиды и калий в её составе нормализуют артериальное давление.
Клубника укрепляет иммунную систему, благодаря высокому содержанию витамина С, который поддерживает активность клеток-защитников организма.
Ягода также увеличивает уровень фолиевой кислоты, необходимой для поддержания здоровья ДНК и нормального клеточного обмена.
Антиоксиданты в клубнике могут снижать воспаление и замедлять распространение раковых клеток, что уменьшает риск развития онкологических заболеваний.
Клубника помогает снизить уровень холестерина: ежедневное употребление ягоды уменьшает общий уровень на 10%, а уровень "плохого" холестерина — на 13%.
Наконец, клубника улучшает когнитивные функции, поддерживая здоровье мозга и способствуя сохранению скорости мышления.
Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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