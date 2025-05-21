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В речной рыбе завелось кое-что неприятное: проверьте свой ужин

1:10
Здоровье

Некоторые виды рыб могут стать источником опасных паразитов, если пренебречь правилами безопасности. Доктор биологических наук Андрей Маталин, профессор Пироговского Университета, рассказал, какие рыбы несут наибольшую угрозу.

жаренная рыба
Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain
жаренная рыба

В каких видах рыб чаще всего встречаются паразиты: предупреждение профессора

Наибольший риск заражения связан с карповыми видами — лещом, плотвой, густерой, голавлём и другими. Именно в этих рыбах чаще всего находят сосальщиков, вызывающих описторхоз и клонорхоз — болезни, поражающие печень и желчные протоки человека.

Особую опасность представляет покупка свежей рыбы у непроверенных продавцов.

Андрей Маталин подчеркнул: если не соблюдены требования по заморозке или засолке, вероятность заражения возрастает.

Наибольший риск связан с покупкой рыбы "с рук" на стихийных рынках. При этом промышленная рыба, произведённая по стандартам, практически безопасна: производители обязаны проводить обработку для уничтожения паразитов.

Уточнения

Паразити́зм - один из типов сосуществования организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
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