В речной рыбе завелось кое-что неприятное: проверьте свой ужин

Некоторые виды рыб могут стать источником опасных паразитов, если пренебречь правилами безопасности. Доктор биологических наук Андрей Маталин, профессор Пироговского Университета, рассказал, какие рыбы несут наибольшую угрозу.
Наибольший риск заражения связан с карповыми видами — лещом, плотвой, густерой, голавлём и другими. Именно в этих рыбах чаще всего находят сосальщиков, вызывающих описторхоз и клонорхоз — болезни, поражающие печень и желчные протоки человека.
Особую опасность представляет покупка свежей рыбы у непроверенных продавцов.
Андрей Маталин подчеркнул: если не соблюдены требования по заморозке или засолке, вероятность заражения возрастает.
Наибольший риск связан с покупкой рыбы "с рук" на стихийных рынках. При этом промышленная рыба, произведённая по стандартам, практически безопасна: производители обязаны проводить обработку для уничтожения паразитов.
Паразити́зм - один из типов сосуществования организмов.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.