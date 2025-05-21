В речной рыбе завелось кое-что неприятное: проверьте свой ужин

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые виды рыб могут стать источником опасных паразитов, если пренебречь правилами безопасности. Доктор биологических наук Андрей Маталин, профессор Пироговского Университета, рассказал, какие рыбы несут наибольшую угрозу.

Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain жаренная рыба

В каких видах рыб чаще всего встречаются паразиты: предупреждение профессора

Наибольший риск заражения связан с карповыми видами — лещом, плотвой, густерой, голавлём и другими. Именно в этих рыбах чаще всего находят сосальщиков, вызывающих описторхоз и клонорхоз — болезни, поражающие печень и желчные протоки человека.

Особую опасность представляет покупка свежей рыбы у непроверенных продавцов.

Андрей Маталин подчеркнул: если не соблюдены требования по заморозке или засолке, вероятность заражения возрастает.

Наибольший риск связан с покупкой рыбы "с рук" на стихийных рынках. При этом промышленная рыба, произведённая по стандартам, практически безопасна: производители обязаны проводить обработку для уничтожения паразитов.

Уточнения

Паразити́зм - один из типов сосуществования организмов.

