Быстрый тест рукой раскрывает невидимые угрозы мозгу

Обнаружить серьёзные нарушения в работе мозга можно с помощью простого теста. О нём рассказал британский врач, известный в соцсетях под именем Medifectious.
Чтобы пройти тест, положите одну руку ладонью вверх, а второй рукой начните быстро переворачивать ладонь вверх-вниз над первой рукой. Затем поменяйте руки и повторите упражнение.
Если выполнить это действие сложно, возможно наличие дисдиадохокинезии - нарушения координации, связанного с проблемами в мозжечке. Эта часть мозга отвечает за движения, а её повреждение может быть вызвано опухолью, рассеянным склерозом или другими неврологическими нарушениями.
Среди наиболее частых симптомов опухоли мозга врач выделил головные боли, сонливость, рвоту и проблемы со зрением, связанные с повышением внутричерепного давления. Дополнительными признаками могут быть изменения в поведении и психике, слабость на одной стороне тела, а также трудности с речью и зрением.
Раковая опухоль - вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.