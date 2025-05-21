Быстрый тест рукой раскрывает невидимые угрозы мозгу

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обнаружить серьёзные нарушения в работе мозга можно с помощью простого теста. О нём рассказал британский врач, известный в соцсетях под именем Medifectious.

Фото: unsplash.com by Courtney Recker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки на клавиатуре

30-секундный тест руки может помочь выявить скрытую опухоль мозга

Чтобы пройти тест, положите одну руку ладонью вверх, а второй рукой начните быстро переворачивать ладонь вверх-вниз над первой рукой. Затем поменяйте руки и повторите упражнение.

Если выполнить это действие сложно, возможно наличие дисдиадохокинезии - нарушения координации, связанного с проблемами в мозжечке. Эта часть мозга отвечает за движения, а её повреждение может быть вызвано опухолью, рассеянным склерозом или другими неврологическими нарушениями.

Среди наиболее частых симптомов опухоли мозга врач выделил головные боли, сонливость, рвоту и проблемы со зрением, связанные с повышением внутричерепного давления. Дополнительными признаками могут быть изменения в поведении и психике, слабость на одной стороне тела, а также трудности с речью и зрением.

Уточнения

Раковая опухоль - вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

