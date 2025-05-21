Лишний вес в детстве: чем раньше поймёшь, тем легче жить потом

Лишний вес в детстве значительно увеличивает риск ожирения во взрослой жизни. К такому выводу пришли учёные из Нидерландов, представив результаты своих исследований на Европейском конгрессе по ожирению.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с весами

Как лишний вес в детстве влияет на здоровье взрослого человека

Анализ медицинских данных более 3500 детей показал, что высокий индекс массы тела (ИМТ) в возрасте шести лет резко повышает вероятность избыточного веса к 18 годам. Эти результаты подчёркивают, насколько важны правильное питание и активный образ жизни в детстве для формирования здоровья на долгие годы вперёд.

Исследование также даёт обнадёживающий вывод: если ребёнку с высоким ИМТ удаётся достичь нормального веса к шести годам, риск ожирения во взрослом возрасте существенно снижается.

Уточнения

Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

