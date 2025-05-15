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Когда пора остановиться: признаки депрессии, которые нельзя игнорировать

2:05
Здоровье

Хроническая усталость, отсутствие интереса к жизни и "ничего не радует" — фразы, которые могут показаться просто следствием стресса. Но если такое состояние длится неделями — это может быть не просто апатия, а депрессия. И чем раньше это понять, тем легче помочь.

депрессия
Фото: freepik.com is licensed under public domain
депрессия

Настроение, которое не проходит

Психолог Сергей Лунюшин подчёркивает: депрессия — это не просто плохое настроение. Настроение может быть нестабильным, но при депрессии угнетённое состояние длится 2-3 недели и больше, не давая человеку "вынырнуть" даже на день.

Фразы вроде "мне ничего не надо", "я устал от всего", "ничего не хочется" — тревожный звоночек. Люди в депрессии перестают радоваться, теряют интерес к любимым делам, отстраняются от близких.

Важно замечать изменения

Насторожиться стоит, если человек резко меняет поведение: бросает спортзал, перестаёт общаться, отказывается от встреч, закрывается в себе. Это особенно заметно, если раньше он был активным, общительным или вовлечённым.

"Если человек месяц назад бегал каждое утро, а теперь не выходит из дома — это повод обратить внимание", — отмечает психолог.

Меняется память, внимание, речь

У взрослых ухудшается память, внимание, появляются навязчивые негативные мысли, которые человек "прокручивает" с утра до вечера. Подростки и дети могут резко терять успеваемость, становиться раздражительными или, наоборот, вялыми.

Когда бить тревогу

Депрессия может сопровождаться:

  • Заторможенностью или, наоборот, раздражительностью.
  • Апатией.
  • Чувством вины или бесполезности.
  • Бесконечным мысленным "жеванием" негатива.

Если такие симптомы держатся более двух недель — это повод говорить не о капризе, а о заболевании. Самостоятельно справиться с депрессией трудно, а чем дольше она длится — тем глубже человек уходит в себя, сообщает RuNews24.ru.

Уточнения

Депре́ссия - психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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