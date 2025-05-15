Когда пора остановиться: признаки депрессии, которые нельзя игнорировать

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хроническая усталость, отсутствие интереса к жизни и "ничего не радует" — фразы, которые могут показаться просто следствием стресса. Но если такое состояние длится неделями — это может быть не просто апатия, а депрессия. И чем раньше это понять, тем легче помочь.

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Настроение, которое не проходит

Психолог Сергей Лунюшин подчёркивает: депрессия — это не просто плохое настроение. Настроение может быть нестабильным, но при депрессии угнетённое состояние длится 2-3 недели и больше, не давая человеку "вынырнуть" даже на день.

Фразы вроде "мне ничего не надо", "я устал от всего", "ничего не хочется" — тревожный звоночек. Люди в депрессии перестают радоваться, теряют интерес к любимым делам, отстраняются от близких.

Важно замечать изменения

Насторожиться стоит, если человек резко меняет поведение: бросает спортзал, перестаёт общаться, отказывается от встреч, закрывается в себе. Это особенно заметно, если раньше он был активным, общительным или вовлечённым.

"Если человек месяц назад бегал каждое утро, а теперь не выходит из дома — это повод обратить внимание", — отмечает психолог.

Меняется память, внимание, речь

У взрослых ухудшается память, внимание, появляются навязчивые негативные мысли, которые человек "прокручивает" с утра до вечера. Подростки и дети могут резко терять успеваемость, становиться раздражительными или, наоборот, вялыми.

Когда бить тревогу

Депрессия может сопровождаться:

Заторможенностью или, наоборот, раздражительностью.

Апатией.

Чувством вины или бесполезности.

Бесконечным мысленным "жеванием" негатива.

Если такие симптомы держатся более двух недель — это повод говорить не о капризе, а о заболевании. Самостоятельно справиться с депрессией трудно, а чем дольше она длится — тем глубже человек уходит в себя, сообщает RuNews24.ru.

Уточнения

Депре́ссия - психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие.

