Лучше лекарств: что делать после еды, чтобы защитить сердце и сосуды

Кажется слишком просто, чтобы быть правдой, но всего 15 минут быстрой ходьбы после еды могут заметно снизить уровень сахара в крови и давление — сразу, не через месяц. А если делать это регулярно, эффект сохранится на годы вперёд.
Во время движения мышцы начинают активно забирать глюкозу из крови, превращая её в энергию. Это снижает скачки сахара после еды и разгружает поджелудочную железу. Результат — меньше усталости, стабильная энергия и профилактика диабета.
"Вы едите, идёте на 15-минутную прогулку — и сахар в крови остаётся в оптимальном диапазоне", — объясняет доктор Элрой Агиар из Университета Алабамы.
Даже если вы не в группе риска, этот простой ритуал защитит от "молчаливых" проблем, которые накапливаются с возрастом.
Этот подход соответствует рекомендациям ВОЗ: не менее 150 минут умеренной активности в неделю.
"Это не про спортзал. Это про маленькое, простое действие, которое делает ваше здоровье крепче с каждым днём", — говорит доктор Агиар.
Превратить прогулку после еды в привычку — значит вложиться в своё здоровье без затрат и лишнего стресса. Это простое действие работает как щит от болезней, которые подкрадываются годами, и при этом дарит ощущение лёгкости уже сегодня. Всего 15 минут — и вы уже на шаг ближе к сильному телу и спокойной жизни.
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