Лучше лекарств: что делать после еды, чтобы защитить сердце и сосуды

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется слишком просто, чтобы быть правдой, но всего 15 минут быстрой ходьбы после еды могут заметно снизить уровень сахара в крови и давление — сразу, не через месяц. А если делать это регулярно, эффект сохранится на годы вперёд.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Городская среда

Почему это работает

Во время движения мышцы начинают активно забирать глюкозу из крови, превращая её в энергию. Это снижает скачки сахара после еды и разгружает поджелудочную железу. Результат — меньше усталости, стабильная энергия и профилактика диабета.

"Вы едите, идёте на 15-минутную прогулку — и сахар в крови остаётся в оптимальном диапазоне", — объясняет доктор Элрой Агиар из Университета Алабамы.

Эффект сразу и надолго

Давление и уровень сахара в крови снижаются уже через 15 минут

Снижается нагрузка на сердце и сосуды

За годы это снижает риск диабета, метаболического синдрома и гипертонии

Даже если вы не в группе риска, этот простой ритуал защитит от "молчаливых" проблем, которые накапливаются с возрастом.

Как гулять правильно

Идите в умеренном темпе: не как на прогулке, а как будто немного опаздываете.

Признак нужного ритма: можете говорить, но не петь.

130 шагов в минуту — ориентир для темпа.

Идеально — после каждого приёма пищи.

Этот подход соответствует рекомендациям ВОЗ: не менее 150 минут умеренной активности в неделю.

"Это не про спортзал. Это про маленькое, простое действие, которое делает ваше здоровье крепче с каждым днём", — говорит доктор Агиар.

Превратить прогулку после еды в привычку — значит вложиться в своё здоровье без затрат и лишнего стресса. Это простое действие работает как щит от болезней, которые подкрадываются годами, и при этом дарит ощущение лёгкости уже сегодня. Всего 15 минут — и вы уже на шаг ближе к сильному телу и спокойной жизни.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю"), уст. Мочеистощение, Мочеизнурение - общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

