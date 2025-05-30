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Лучше лекарств: что делать после еды, чтобы защитить сердце и сосуды

2:03
Здоровье

Кажется слишком просто, чтобы быть правдой, но всего 15 минут быстрой ходьбы после еды могут заметно снизить уровень сахара в крови и давление — сразу, не через месяц. А если делать это регулярно, эффект сохранится на годы вперёд.

Городская среда
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Городская среда

Почему это работает

Во время движения мышцы начинают активно забирать глюкозу из крови, превращая её в энергию. Это снижает скачки сахара после еды и разгружает поджелудочную железу. Результат — меньше усталости, стабильная энергия и профилактика диабета.

"Вы едите, идёте на 15-минутную прогулку — и сахар в крови остаётся в оптимальном диапазоне", — объясняет доктор Элрой Агиар из Университета Алабамы.

Эффект сразу и надолго

  • Давление и уровень сахара в крови снижаются уже через 15 минут
  • Снижается нагрузка на сердце и сосуды
  • За годы это снижает риск диабета, метаболического синдрома и гипертонии

Даже если вы не в группе риска, этот простой ритуал защитит от "молчаливых" проблем, которые накапливаются с возрастом.

Как гулять правильно

  • Идите в умеренном темпе: не как на прогулке, а как будто немного опаздываете.
  • Признак нужного ритма: можете говорить, но не петь.
  • 130 шагов в минуту — ориентир для темпа.
  • Идеально — после каждого приёма пищи.

Этот подход соответствует рекомендациям ВОЗ: не менее 150 минут умеренной активности в неделю.

"Это не про спортзал. Это про маленькое, простое действие, которое делает ваше здоровье крепче с каждым днём", — говорит доктор Агиар.

Превратить прогулку после еды в привычку — значит вложиться в своё здоровье без затрат и лишнего стресса. Это простое действие работает как щит от болезней, которые подкрадываются годами, и при этом дарит ощущение лёгкости уже сегодня. Всего 15 минут — и вы уже на шаг ближе к сильному телу и спокойной жизни.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю"), уст. Мочеистощение, Мочеизнурение - общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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