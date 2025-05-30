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Минус 40% риска инфаркта — без таблеток: спасение оказалось в овощной корзине

1:51
Здоровье

Хотите снизить риск инфаркта почти на 40% — и без лекарств? Учёные выяснили, что решение может быть куда проще, чем кажется. Всё дело в одном минерале, который есть почти в каждом доме.

Урожай овощей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Урожай овощей

Главный защитник сердца — калий

Новое крупное исследование, в котором участвовали более 20 тысяч человек, доказало: повышение уровня калия в организме может снизить риск сердечного приступа на 39%. Особенно яркий эффект наблюдается у людей с повышенным кровяным давлением.

Калий регулирует уровень натрия и жидкости в организме, снижает нагрузку на сосуды, поддерживает нормальное давление и уменьшает риск сердечно-сосудистых осложнений.

"Повышенное потребление калия — это простой, безопасный и естественный способ поддержать здоровье сердца", — говорится в исследовании, опубликованном в European Heart Journal.

Где искать калий

Он содержится в самых доступных продуктах:

  • Бананы.
  • Картофель.
  • Бобовые.
  • Шпинат.
  • Авокадо.
  • Йогурт.
  • Арбузы.

Не обязательно глотать добавки — достаточно пересмотреть рацион и включить эти продукты чаще. Для взрослого человека норма калия составляет около 3500-4700 мг в день.

Почему это важно

Многие россияне потребляют калия меньше нормы — особенно в условиях стрессов, готовой еды и любви к соли. А ведь избыточный натрий без баланса с калием увеличивает риск инфаркта, инсульта и гипертонии.

Важно помнить: при некоторых заболеваниях (например, проблемах с почками) избыток калия может быть вреден. Поэтому перед серьёзными изменениями в питании стоит проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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