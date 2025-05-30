Минус 40% риска инфаркта — без таблеток: спасение оказалось в овощной корзине

Хотите снизить риск инфаркта почти на 40% — и без лекарств? Учёные выяснили, что решение может быть куда проще, чем кажется. Всё дело в одном минерале, который есть почти в каждом доме.
Новое крупное исследование, в котором участвовали более 20 тысяч человек, доказало: повышение уровня калия в организме может снизить риск сердечного приступа на 39%. Особенно яркий эффект наблюдается у людей с повышенным кровяным давлением.
Калий регулирует уровень натрия и жидкости в организме, снижает нагрузку на сосуды, поддерживает нормальное давление и уменьшает риск сердечно-сосудистых осложнений.
"Повышенное потребление калия — это простой, безопасный и естественный способ поддержать здоровье сердца", — говорится в исследовании, опубликованном в European Heart Journal.
Он содержится в самых доступных продуктах:
Не обязательно глотать добавки — достаточно пересмотреть рацион и включить эти продукты чаще. Для взрослого человека норма калия составляет около 3500-4700 мг в день.
Многие россияне потребляют калия меньше нормы — особенно в условиях стрессов, готовой еды и любви к соли. А ведь избыточный натрий без баланса с калием увеличивает риск инфаркта, инсульта и гипертонии.
Важно помнить: при некоторых заболеваниях (например, проблемах с почками) избыток калия может быть вреден. Поэтому перед серьёзными изменениями в питании стоит проконсультироваться с врачом.
Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.
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