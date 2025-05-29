10 лучших способов похудеть по мнению врачей — и первый вас точно удивит

3:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы живём в эпоху "волшебных" диет: детокс-соки, таблетки для сжигания жира, голодовки и чаи, обещающие убрать живот за неделю. Но, как показывает практика, настоящие результаты приходят не от хайповых трендов, а от научно обоснованных решений.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Семейный врач Чиньере Недо составила свой топ-10 методов похудения. И нет, первое место занял не спорт и не диета.

Разберёмся, что действительно работает, а что — просто пустая трата времени и нервов.

То, что точно не поможет

Соковые детоксы — 0/10

Красивые фото с зелёными бутылочками не отменяют реальность: такие "детоксы" дают только скачки сахара в крови. Усталость, раздражительность и потеря мышц — вот реальный эффект. Настоящая детокс-система у вас уже есть — это печень.

Чаи для похудения — 1/10

Пить и худеть? Звучит заманчиво, но на деле это просто слабительные или мочегонные. Уходит не жир, а вода. А вместе с ней — минус к самочувствию.

Пропуск приёмов пищи — 2/10

Завтрак пропустил, в обед перекусил, а вечером — сорвался. Организм воспринимает это как голод и начинает запасать жир. К тому же падает уровень сахара в крови, и появляется "вешалка" — смесь злости и голода.

Методы, которые требуют осознанности

Кардио каждый день — 4/10

Бег — это круто, но без силовых тренировок он не работает на результат. Без мышц жир сгорать не будет, а обмен веществ — тормозит.

Жизнь без углеводов — 5/10

Полный отказ от хлеба, круп и фруктов лишает организм клетчатки, витаминов и энергии. Грамотный баланс — важнее запретов.

Подсчёт калорий — 7/10

Контроль — это хорошо, если он не превращается в одержимость. Знать, что ты ешь — важно. Но жить под диктовку цифр на весах — не выход.

Препараты вроде Оземпика — 7/10

Работают, но только по показаниям и под контролем врача. Побочки — от тошноты до потери мышечной массы. Без изменения образа жизни — временный эффект.

То, что действительно помогает

Планирование питания — 8/10

Приготовили обед с собой? Уже на шаг ближе к успеху. Такой подход снижает спонтанные перекусы и помогает держать рацион под контролем. Простой, но действенный лайфхак.

Силовые тренировки — 9/10

Гантели — ваши друзья. Мышцы не только подтягивают тело, но и помогают сжигать калории 24/7. Плюс — крепкие кости, лучшее настроение и повышение чувствительности к инсулину.

Сон — 10/10

И вот неожиданность! Сон — лучший помощник в похудении. Недосып расшатывает гормоны аппетита, усиливает тягу к сладкому и тормозит метаболизм. Хотите похудеть? Начните с нормального сна.

Худеть — не значит мучиться или гнаться за трендами, достаточно опереться на проверенные методы, прислушаться к телу и выбрать путь, который работает именно для вас.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

