10 лучших способов похудеть по мнению врачей — и первый вас точно удивит

Мы живём в эпоху "волшебных" диет: детокс-соки, таблетки для сжигания жира, голодовки и чаи, обещающие убрать живот за неделю. Но, как показывает практика, настоящие результаты приходят не от хайповых трендов, а от научно обоснованных решений.
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение
Семейный врач Чиньере Недо составила свой топ-10 методов похудения. И нет, первое место занял не спорт и не диета.
Разберёмся, что действительно работает, а что — просто пустая трата времени и нервов.
То, что точно не поможет
Соковые детоксы — 0/10
Красивые фото с зелёными бутылочками не отменяют реальность: такие "детоксы" дают только скачки сахара в крови. Усталость, раздражительность и потеря мышц — вот реальный эффект. Настоящая детокс-система у вас уже есть — это печень.
Чаи для похудения — 1/10
Пить и худеть? Звучит заманчиво, но на деле это просто слабительные или мочегонные. Уходит не жир, а вода. А вместе с ней — минус к самочувствию.
Пропуск приёмов пищи — 2/10
Завтрак пропустил, в обед перекусил, а вечером — сорвался. Организм воспринимает это как голод и начинает запасать жир. К тому же падает уровень сахара в крови, и появляется "вешалка" — смесь злости и голода.
Методы, которые требуют осознанности
Кардио каждый день — 4/10
Бег — это круто, но без силовых тренировок он не работает на результат. Без мышц жир сгорать не будет, а обмен веществ — тормозит.
Жизнь без углеводов — 5/10
Полный отказ от хлеба, круп и фруктов лишает организм клетчатки, витаминов и энергии. Грамотный баланс — важнее запретов.
Подсчёт калорий — 7/10
Контроль — это хорошо, если он не превращается в одержимость. Знать, что ты ешь — важно. Но жить под диктовку цифр на весах — не выход.
Препараты вроде Оземпика — 7/10
Работают, но только по показаниям и под контролем врача. Побочки — от тошноты до потери мышечной массы. Без изменения образа жизни — временный эффект.
То, что действительно помогает
Планирование питания — 8/10
Приготовили обед с собой? Уже на шаг ближе к успеху. Такой подход снижает спонтанные перекусы и помогает держать рацион под контролем. Простой, но действенный лайфхак.
Силовые тренировки — 9/10
Гантели — ваши друзья. Мышцы не только подтягивают тело, но и помогают сжигать калории 24/7. Плюс — крепкие кости, лучшее настроение и повышение чувствительности к инсулину.
Сон — 10/10
И вот неожиданность! Сон — лучший помощник в похудении. Недосып расшатывает гормоны аппетита, усиливает тягу к сладкому и тормозит метаболизм. Хотите похудеть? Начните с нормального сна.
Худеть — не значит мучиться или гнаться за трендами, достаточно опереться на проверенные методы, прислушаться к телу и выбрать путь, который работает именно для вас.
Уточнения
Похудение (прост. разг.похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов.
Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч